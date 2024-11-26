"Efsane Cuma" kampanyalarına dikkat! Uzman isim akılalmaz dolandırıcılık için uyardı

26 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:31

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "efsane cuma" adı altında indirim kampanyanlarının başladığını belirterek, bu hafta tüketicileri dolandırılma ve aldatılmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, "efsane cuma" indirim​ kampanyaları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Kasım ayının son haftasında başlayan bu alışveriş çılgınlığının, tüketicilerin dolandırılma​ riskini artırdığına dikkat çekti. Ağaoğlu, özellikle yanıltıcı indirimler konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, bazı mağazalarda görülen "yüzde 50+25" ya da "yüzde 40+40" gibi indirimlerin aslında daha düşük oranlarda olduğunu vurguladı. Örneğin, yüzde 50+25 indirimli bir üründe toplam indirim yüzde 75 yerine yüzde 62,5 olmaktadır.

TÜKETİCİ KONFEDERASYONU'NDAN 'EFSANE CUMA' UYARISI

Ağaoğlu, bu tür yanıltıcı indirimlerin yanı sıra, taklit veya tağşiş edilmiş ürünlerin de sıkça karşılaşılan bir sorun olduğunu ifade etti. Özellikle ucuz fiyatlarla satılan sahte ürünlerin, tüketicileri dolandırabileceğini söyledi. Tüketicilere, alışveriş yaparken dikkatli olmalarını, güvenilir sitelerden alışveriş yapmalarını ve finansal bilgilerini korumalarını tavsiye etti. Ayrıca, internet üzerinden yapılan alışverişlerde sanal kart kullanımının güvenliğini artırabileceğini belirtti.

E-posta ve SMS yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine de dikkat çeken Ağaoğlu, tüketicilerin, adres bilgileri veya finansal verilerini isteyen mesajlara itibar etmemeleri gerektiğini hatırlattı. Dolandırıcıların, sahte linkler aracılığıyla kişisel verileri ele geçirip finansal hesapları boşaltabileceklerini, hatta borçlandırma gibi olumsuz durumlara yol açabileceklerini söyledi.

Ağaoğlu, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için, tüketicilerin alışveriş yaptıkları sitelerin güvenilirliğini araştırmalarını ve yalnızca doğru bilgilere sahip firmalardan alışveriş yapmalarını önerdi. Tüketici Kanunu’na uymayan, ticaret unvanı bulunmayan satıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini de ekledi.