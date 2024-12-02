Efsane Kasım'da alışveriş çılgınlığı: Saniyede 12 ürün satıldı!

02 Aralık 2024 16:41 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:47

Cuma indirimlerinde alışveriş çılgınlığı hız kesmeden devam etti. Tüketiciler, kampanya süresince e-ticaret platformlarından saniyede 12 ürün satın alarak alışverişin hızını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cuma indirim dönemlerinde tüketiciler adeta alışverişe akın etti. Hepsiburada​, "Efsane Kasım​" kampanyasına dair alışveriş​ oranlarını paylaşarak bu yoğunluğu gözler önüne serdi. Şirketin açıklamasına göre, özellikle 11 Kasım’da tüm zamanların en yüksek sipariş ve ciro rakamlarına ulaşıldı. Beyaz eşya​ paketleri, halı yıkama makineleri ve altın gibi ürünler satışlarını bir önceki yıla kıyasla en çok artıran kategoriler arasında yer aldı.

Küçük ev aletleri, süpermarket ürünleri, moda ve kozmetik kategorileri ise tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Ay boyunca alışverişte en yoğun saatler iş çıkışı, 17.00-18.00 aralığı olurken, Pazartesi günleri alışveriş trafiği zirve yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, en fazla alışveriş yapılan şehir oldu. Bursa’yı sırasıyla Kocaeli, Antalya, Adana ve Konya izledi.

SATIŞI EN FAZLA YAPILAN ÜRÜNLER

Robot süpürgeler: Satışlar bir önceki yıla göre iki katına çıkarak yaklaşık 49 bin adet satıldı.

Halı yıkama makineleri: 33 bin adetle satışlarını 11 kat artırdı.

Elektronik ürünler: Cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlar en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Moda: Triko kazaklar, rahat kesim taytlar ve sweatshirtler büyük ilgi görürken, anne-bebek kategorisinde süt artırıcı ürünler, ateş ölçerler ve temizlik malzemeleri dikkat çekti.

Altın: 22 ayar altın bilezikler, yatırım amacıyla satın alınarak en çok artış gösteren ürünlerden biri oldu.

İŞ ORTAKLARI VE TESLİMAT

Hepsiburada'da 101 bini aşkın iş ortağı kampanya sürecinde satış yaparak ek gelir elde etti. Platform üzerindeki toplam satışların %69’u bu iş ortakları tarafından gerçekleştirildi. Çorum, Kayseri ve Bursa gibi şehirler iş ortaklarının yüksek performans sergilediği bölgeler oldu. Teslimat hizmeti HepsiJET, bu yoğunluk sırasında 11 milyon kilometre yol katederek dakikada 606 teslimat gerçekleştirdi. Üç büyük şehir dışında, teslimatın en yoğun yapıldığı ilçeler arasında Nilüfer, Osmangazi, Muratpaşa ve Seyhan yer aldı.

ÖDEME YÖNTEMLERİ VE SEPET TUTARLARI

Taksitli alışveriş yöntemleri olan Hepsiburada Limiti, Hepsifinans ve alışveriş kredisi gibi seçenekler büyük ilgi gördü. Bu yöntemlerle yapılan alışverişlerde sepet tutarı, yıl ortalamasına kıyasla %72 daha yüksek oldu. Ayrıca, tüketicilerin %45’i 3 ay erteleme seçeneğini tercih etti. Kasım ayı boyunca temel tüketim ürünlerinden gıda ve züccaciye kategorilerine kadar birçok alanda rekor satışlar gerçekleştirildi.