EgeYapı GYO, Beyoğlu Hasköy projesinin yapı ruhsatını aldı

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EgeYapı GYO), Beyoğlu Hasköy’de geliştireceği yeni projesinin yapı ruhsatını aldı. Şirketin portföyünde önemli bir yer tutan projenin inşaatına başlanıyor. Şehrin tarihi dokusuyla iç içe, merkezi konumda yer alan Hasköy projesi; mimari yaklaşımı, sosyal yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle öne çıkıyor.

Yatırımcı güvenini pekiştiren adım

Konuya ilişkin açıklamada bulunan EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, şunları söyledi: “Hasköy projemizin yapı ruhsatını alması, portföyümüzün değerini güçlendiren ve yatırımcılarımıza uzun vadeli güven sağlayan stratejik bir adımdır. İstanbul’un merkezinde hayata geçirilen bu proje, bulunduğu bölgenin gelişimine katkı sunarken yatırımcılarımız açısından da önemli bir güven göstergesi olmuştur. EgeYapı GYO olarak, güçlü projelerle yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyoruz.” Beyoğlu’nun tarihi kimliğini modern yaşam anlayışıyla buluşturan Hasköy projesi, sunduğu olanaklar, sosyal donatılar ve merkezi lokasyon avantajıyla dikkat çekiyor.

