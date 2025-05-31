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 | Emir Yücel

Ehliyet yenileme için son gün! Yapılmazsa geçersiz sayılacak

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son gün yaklaşıyor. 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL’ye yenilenen B sınıfı ehliyetler, 31 Temmuz’dan sonra 7438 TL’ye çıkacak. Eski tip sürücü belgesi nasıl yenilenir? İşte 5 adımda ehliyet yenileme rehberi...

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Ehliyet yenileme için son gün! Yapılmazsa geçersiz sayılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 13:37

Eski ehliyetleri yenilemek için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Türkiye’de 4 milyon 237 bin kişi, 31 Temmuz’a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz olacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Ehliyet yenileme için son gün! Yapılmazsa geçersiz sayılacak

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenileme için son gün! Yapılmazsa geçersiz sayılacak

15 TL’DEN 7 BİN 438 TL’YE ÇIKACAK!

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Ehliyet yenileme için son gün! Yapılmazsa geçersiz sayılacak

Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

Ehliyet yenileme için son gün! Yapılmazsa geçersiz sayılacak

YENİ EHLİYETE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Ehliyet yenileme için son gün! Yapılmazsa geçersiz sayılacak

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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ETİKETLER
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#Ekonomi
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