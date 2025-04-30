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 | İrem Çınar

Ehliyet yenilemede geri sayım başladı! Sürücülere kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran binlerce lira ceza ödeyecek

Eski tip ehliyetler 31 Temmuz 2025'te tarihe karışacak. Yenileme işlemini bu tarihe kadar yapmayan vatandaşlar, 15 TL yerine 7 bin 423 TL ceza ödeyebilir. Türkiye genelinde hâlâ 4 milyondan fazla kişi eski ehliyetini kullanıyor. Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlara bir an önce nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaları çağrısında bulunuldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 09:50

1 Ocak 2016 tarihinde dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçişte sona yaklaşılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski ehliyetle araç kullanan sürücüler hem yasal sorunlarla karşılaşacak hem de ağır para cezasına çarptırılacak.

Ehliyet yenilemede geri sayım başladı! Sürücülere kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran binlerce lira ceza ödeyecek

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ESKİ EHLİYETİNİ KULLANIYOR

Şu ana kadar yaklaşık 31 milyon 643 bin sürücü ehliyetini yenidi. Ancak hala yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi eski ehliyetini kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları işlemlerini son günlere bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Ehliyet yenilemede geri sayım başladı! Sürücülere kritik uyarı: Bu tarihi kaçıran binlerce lira ceza ödeyecek

SON GÜN 31 TEMMUZ

Yenileme işlemini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlayanlar sadece 15 TL ödeyecek. Fakat bu tarihten sonra geç kalınması durumunda, özellikle B sınıfı ehliyet için ücretin 7 bin 438 TL'ye kadar çıkacağı bildirildi. Bu da gecikmenin vatandaşlara 7 bin TL’nin üzerinde ek maliyet getireceği anlamına geliyor.

Vatandaşların randevu sistemi üzerinden il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden erken tarihli randevu alarak işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor. Ehliyetinizi yenilemek için son tarih: 31 Temmuz 2025.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyeti yenileme son tarih ne zaman?
Yenileme işlemleri için son tarih: 31 Temmuz 2025
ETİKETLER
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#Ekonomi
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