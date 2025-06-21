Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Yapmayana para cezası! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Ehliyetini henüz yenilemeyenler için kritik tarih yaklaşıyor. 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçersiz sayılacak. Bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamayan sürücüler, hem cezai yaptırımlarla karşılaşacak hem de ciddi bir mali yükün altına girecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 15:27

Yeni tip çipli ehliyetlere geçişte geri sayım başladı. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgesini yenileyen sürücüler, sadece 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Bu ücret, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak belirlenen tarihten sonra bu tutar ciddi şekilde artıyor. Yenileme işlemini geciktiren B sınıfı sürücüler için ödemesi gereken ücret 7.438 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Yapmayana para cezası! İşte adım adım yapmanız gerekenler

4 MİLYON KİŞİ HÂLÂ ESKİ EHLİYET KULLANIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şimdiye kadar yaklaşık 31 milyon kişi yeni tip ehliyete geçti. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla kişi eski belgelerle trafiğe çıkıyor. Uzmanlar, başvuru yoğunluğu nedeniyle zaman geçtikçe randevu bulmanın zorlaştığını belirterek vatandaşlara işlemlerini son dakikaya bırakmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Yapmayana para cezası! İşte adım adım yapmanız gerekenler

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu alma işlemleri şu kanallardan yapılabiliyor:

Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Yapmayana para cezası! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Gerekli Belgeler:

  • Eski tip sürücü belgesi
  • Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu
  • 15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Randevusuz başvurular da kabul edilse de bu durumda işlemler daha uzun sürebiliyor. Başvuru sonrası geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Yapmayana para cezası! İşte adım adım yapmanız gerekenler

ÖDEME DEKONTU ÖNEMLİ

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontunun mutlaka saklanması gerekiyor. Başvuru sırasında bu belge ibraz edilmezse işlem geçersiz sayılabiliyor.

1 AĞUSTOS’TAN SONRA EHLİYETSİZ SAYILACAKSINIZ

Yenileme işlemini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlamayan vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak “ehliyetsiz” kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezasına hem de trafikten men edilme riskine yol açacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev almanın en zor olduğu şehirler açıklandı: O il İstanbul’u geride bıraktı!
Çalışanların çoğu bilmiyor: SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 5 yıl erkene çekebilirsiniz
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları için bu kez indirim müjdesi: Motorine indirim bekleniyor

Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılında eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar?
Bu yıl için ödenmesi gereken ehliyet yenileme ücreti, eski ehliyeti (2016 yılı öncesi alınanlar) değiştirmek amacıyla 13 TL kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olarak toplamda 15 TL olarak belirlenmiştir.
ETİKETLER
#Ehliyet Cezası
#Ehliyet Son Tarihi
#Ehliyet Ücret
#Sürücü Ehliyeti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.