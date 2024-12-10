Ehliyette yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaş sınırı değişti

10 Aralık 2024 09:28 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:01

Türkiye’de sürücü ehliyeti kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. 9 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bazı ehliyet sınıfları için yaş sınırları düşürüldü. Ayrıca yeni düzenleme ile yaşlı sürücülerle ilgili denetimler de arttı.

9 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırları düşürüldü. Karara göre: M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18’den 16’ya indirildi.

D sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 26’dan 24’e düşürüldü. Diğer sınıflarda ise yaş sınırları korunmaya devam ediyor. Buna göre: A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 18,

A sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 20,

C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 21,

DE sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 24 olarak devam edecek. YENİ EHLİYET HAKLARI Yeni düzenleme, özellikle genç sürücüler için bazı kolaylıklar sağlıyor: M sınıfı ehliyet (16 yaş): Motorlu bisikletler (moped), azami hızı saatte 45 km’yi geçmeyen, motor gücü 50 cc veya daha az olan iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar ile elektrikli scooterları kullanma yetkisi veriyor.

A1 sınıfı ehliyet (16 yaş): Motor hacmi 125 cc’yi aşmayan, azami gücü 11 kW’tan fazla olmayan ve güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg’ı geçmeyen motosikletler ile motor gücü 15 kW’tan fazla olmayan üç tekerlekli araçları kapsıyor.

B1 sınıfı ehliyet (16 yaş): Dört tekerlekli motosikletler (quad), motor gücü 15 kW’ı aşmayan ve ağırlığı 400 kg’ı geçmeyen hafif motorlu araçlar için geçerli. D SINIFI EHLİYETLERDE GÜNCELLEME Yaş sınırının 24’e indirildiği D sınıfı ehliyet ile sürücüler; otobüsler (16’dan fazla oturma yeri olan motorlu araçlar), ticari yolcu taşımacılığında kullanılan büyük araçlar ve şehir içi/şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri sürebilecek. YAŞLI SÜRÜCÜLER İÇİN SAĞLIK KONTROLLERİ Yeni düzenleme, yaşlı sürücülerle ilgili denetimleri de yeniden düzenledi.

80 yaş üzeri sürücüler için sağlık kontrolleri her 2 yılda bir yapılacak.

65 yaşını geçen sürücüler için ise sağlık raporu yenileme süresi 3 yıl olarak sabit kaldı. İlgili Haberler Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşeti! 16 yaşındaki kızı hayattan kopardı B1 ehliyet nedir? Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi