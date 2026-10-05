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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:05

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 son 12 aylık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası Ekim ayı için kira artış oranı da 31,49 olarak hesaplandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Ekim ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:05

Ekim 2026 , tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Eylül ayı rakamlarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Ekim 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerine göre, Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.
Son 12 aylık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak açıklandı.
Eylül ayı için kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi.
Kira zammı, TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenmektedir.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

tarafından açıklanan verilerine göre; Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 son 12 aylık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası Eylül ayı için kira artış oranı da 31,49 olarak belirlendi.

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

EYLÜL KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

Kira zammı TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında o ay içerisindeki yapılabilecek en yüksek tavan kira zam oranı hesaplanıyor.

Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 olarak kaydedilmişti.

 

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ETİKETLER
#enflasyon
#TÜİK
#türkiye istatistik kurumu
#tüketici fiyat endeksi
#Kira artış oranı
#Ekonomi
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