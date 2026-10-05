Ekim 2026 kira artış oranı, tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Ekim ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerine göre, Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak açıklandı. Eylül ayı için kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. Kira zammı, TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenmektedir.

TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 son 12 aylık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası Eylül ayı için kira artış oranı da 31,49 olarak belirlendi.

EYLÜL KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

Kira zammı TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında o ay içerisindeki yapılabilecek en yüksek tavan kira zam oranı hesaplanıyor.

Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 olarak kaydedilmişti.