Ekim ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

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İstanbul
Ekim 2026 kira artış oranı, tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 son 12 aylık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası Eylül ayı için kira artış oranı da 31,49 olarak belirlendi.
Kira zammı TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında o ay içerisindeki yapılabilecek en yüksek tavan kira zam oranı hesaplanıyor.
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 olarak kaydedilmişti.