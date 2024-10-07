EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı! Masada yapısal reformlar vardı

07 Ekim 2024 14:46 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:47

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. 2024 yılının sekizinci EKK toplantısı geride kaldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada temel hedefin, reform adımlarını hızla hayata geçirmek olduğu aktarıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu​ (EKK) toplandı. Toplantı sonrası geçen yıl uygulamaya konulan ekonomi programının kararlılıkla sürdürüldüğü ve olumlu sonuçlar elde edilmeye devam ettiği vurgulandı.

YILIN SEKİZİNCİ EKK TOPLANTISI GERİDE KALDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantı sonrası yapılan yazılı açıklama ile haziranda başlayan dezenflasyon​ sürecinin devam ettiğini belirtti.

Program kapsamında uygulanan para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin de etkisiyle cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilemeye ve rezervlerimiz artmaya devam ediyor.

Kredi risk priminin düşmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının devam eden not artırımları, makrofinansal istikrarın güçlendirdi.

Programımız kapsamında uygulanan para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirilecek.

Eylül ayında açıkladığımız Orta Vadeli Program (2025-2027)’ın temel amacı, sürdürülebilir dengeli büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılması.

SANAYİDE DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecek. Değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerilerini ve Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacak, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecek.

2024-2026 dönemini kapsayan OVP’de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP’de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşüldü.

Söz konusu eylemlerin 31’i büyüme ve ticaret, 13’ü beşeri sermaye ve istihdam, 6’sı fiyat istikrarı ve finansal istikrar, 19’u kamu maliyesi, 10’u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer aldı.