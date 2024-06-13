Ekmeğe bir ilde daha zam geldi 

13 Haziran 2024 00:33 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 00:35

İBB İgdaş'ı halka arz edecek! Masada Halk Ekmek ve İspark satışı var

İBB İgdaş'ı halka arz edecek! Masada Halk Ekmek ve İspark satışı var

Iğdır'da 200 gramlık ekmek, son fiyat artışlarıyla birlikte 8 TL'den satılmaya başlandı.

Fırıncılar, un, maya, elektrik ve diğer giderlerin fiyatlarındaki büyük artışlar nedeniyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirttiler.

Market alışverişi yapan bir vatandaş, "Ekmek fiyatları arttı ve gramajlarının da azaldığını biliyoruz. 8 liraya ekmek almak zorunda kalıyoruz. Ekmek fiyatlarının nereye kadar çıkacağını kestiremiyoruz" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ HAKLI, BİR ŞEY DİYEMİYORUZ"

Fırında çalışan bir başka vatandaş ise, "Artan fiyatlar ve maliyetler nedeniyle ekmeğin fiyatı 8 liraya çıktı. Ekmek 200 gram ancak yeterli gelmiyor. Vatandaş haklı, bir şey diyemiyoruz. Maliyetler yükselince zam yapmak zorunda kaldık" dedi.