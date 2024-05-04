Ekmeğe zam kapıda, Sendika Başkanı 15 Mayıs'ı işaret etti

04 May 2024 14:18 - Güncelleme : 04 May 2024 14:21

Fırıncılar artan kiralardan ve maliyetlerden şikayetçi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 15 Mayıs itibarıyla ekmeğe zam gelebileceğini iddia etti.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da fırınlar için istenen kiraların arttığını ifade etti. Kolivar, bu gelişmelere bağlı olarak ekmek fiyatlarını zamlanabileceğini anlattı.

15 LİRAYI BULABİLİR

Kolivar, girdi maliyetlerindeki artışlara dikkat çekerek "Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir" açıklamasını yaptı.

RUHSATSIZ İŞ YERİ SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Kolivar, İstanbul’da 3 bin 800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını belirterek, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı.

Ekmeğin fiyatı; ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınmasıyla belirleniyor.