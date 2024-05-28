Tonlarcası yastık altında! Ekonomistler Türkiye'nin altın haritasını açıkladı

28 May 2024 15:58 - Güncelleme : 28 May 2024 16:33

Kuyumculara en çok kazandıran ateş burmalı çeyrek altın bilezik! Kadınların ve gelinlerin yeni gözdesi oldu

Kuyumculara en çok kazandıran ateş burmalı çeyrek altın bilezik! Kadınların ve gelinlerin yeni gözdesi oldu

Güvenli liman olarak görülen özellikle küçük yatırımcının tercih ettiği altın, nesilerdir Türkiye’nin en önemli yatırım aracı olarak biliniyor. Resmi bir veri olmamasına rağmen Türkiye’de tonlarca yastık altı altının var olduğu ifade ediliyor.

5 BİN TONUN ÜZERİNDE

Sözcü’de yer alan haberde QNB Finansbank ekonomistlerinin 1992 yılından itibaren olan verileri kullanarak yaptıkları hesaplamalara göre, 2024 yılı Nisan sonu itibarıyla Türkiye'de 5 bin 170 ton (388 milyar dolar) altın stoku bulunduğu ifade edildi. Bu verilere 1992 yılı öncesi de eklenince tahmin edilenden daha fazla altının var olduğu söyleniyor.

KAYIT DIŞI ORAN DA BELLİ OLDU

Son bir yıllık dönemde altın stoku hızlı bir yükseliş kaydederek 351 tona yani 22,7 milyar dolara denk geliyor. Bu hesaplamayla beraber, 5 bin 170 tonluk altın stokunun 4 bin 24 tonu (304 milyar dolar) kayıt dışında bulunuyor. Bir başka ifadeyle, Türkiye'deki toplam altın stokunun oransal olarak yüzde 77,8 ile büyük bölümü yastık altında bulunuyor.

SON İKİ YILDA 700 TONLUK ARTIŞ

Yastık altı altın stoku Mayıs 2022’den Eylül 2023’e kadarki dönemde 43,5 milyar dolar arttıktan sonra Mart’a kadar olan son 6 aylık dönemde kümülatif olarak değişmedi. Nisan ayında ise 1,9 milyar dolar arttı. Bu artış, Ağustos 2023’den sonraki en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Mayıs 2022'de 3 bin 320 ton olan yastık altı altın miktarı, geride kalan son iki yılda yaklaşık 700 ton artmış oldu. Ekonomistler, 2007-2017 arasında durulan altın yatırımlarının 2017 sonrasında tekrar tırmanışa geçtiğini belirtiyor ancak mevduat faizlerindeki artışla birlikte önümüzdeki dönemde ters dolarizasyon eğiliminin devam edeceğini ve bu doğrultuda da yastık altı altın talebindeki gerileme olabileceğini düşünüyor.

BANKALARDA KAYITLI ALTIN MİKTARI BELLİ OLDU

Yastık altı altınlarla ilgili zaman zaman önemli adımlar atıldı. Bu düzenlemelerle bankalardaki değerli maden hesapları geçen sene nisan ayında 527 ton seviyesine kadar yükselmişti.

Sonrasında altın yatırımlarının yastık altına kayması ve KKM işlemleri sonucunda düşüş yaşandı ve Nisan 2024 itibariyle bankalarda 482 tonluk bir bakiye bulunuyor. TCMB ve bankalar nezdinde kayıt içerisinde toplamda 1146 ton altın bulunuyor.