Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Masada 2025-2027 OVP var

23 Temmuz 2024 10:03 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:05

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda, Orta Vadeli Program (OVP) tedbirleri ve 2025-2027 OVP hazırlık süreci değerlendirilecek.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

2025-2027 OVP HAZIRLIK SÜRECİ ELE ALINACAK

Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin değerlendirileceği, 2025-2027 OVP hazırlık süreci masaya yatırılacak.

Ayrıca güneş enerji santrallerinin sulama birlikleri sahasında kullanımıyla tarımsal üretimin artırılması ve il istihdam ve mesleki eğitim kurulları başlıkları değerlendirilecek.