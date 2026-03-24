Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleşti: Eşel mobil ve stratejik dönüşüm hamlesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2026 yılının üçüncü toplantısında küresel ticarette artan belirsizliklerin ve korumacılık eğilimlerinin dış ticaret stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini gerekli kıldığı vurgulandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 17:14

’nun (EKK) 2026 yılı üçüncü toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, küresel ekonominin belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir süreçten geçtiğine dikkat çekilerek, bu konjoktürde Türkiye ekonomisinin makroekonomik temelleri sayesinde şoklara karşı dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, uygulanan program ile finansal istikrarın güçlendiği, makroekonomik dengelerin önemli ölçüde iyileştiği ifade edilerek, "Düşük kamu borcu ve bütçe açığı, güçlü rezerv pozisyonu, azalan cari açık, artan dış kaynak girişi ve sağlam bankacılık sektörüyle Türkiye ekonomisi birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki jeopolitik gelişmelerin ve artan petrol fiyatlarının cari işlemler dengesinin ve enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yakından izlendiği kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye alınmıştır. Ayrıca, tarımsal girdilerin arzına yönelik alınan tedbirler ve stratejik stok yönetimi ile tarımsal üretimin güçlü yapısı korunmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek amacıyla önceliklendirilen yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları hızlandırılmaktadır. Bu sayede hem enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hem de rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri, stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, en önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda EKK toplantısında bugün ele alınan temel hususlar şunlardır; Makroekonomik gelişmeler değerlendirilmiş, ABD/İsrail-İran Savaşı’nın küresel ekonomi ve ülkemiz üzerindeki olası etkileri Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. AB ile ticari ilişkilerimize yönelik son dönem gelişmeler değerlendirilmiş, Avrupa’da üretilen düşük karbonlu teknoloji ve ürünlere talebi artırmayı amaçlayan AB’nin ‘Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı’nın dış ticaretimize olası etkileri ele alınmıştır. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleyi kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değişen küresel ticaret şartları karşısında rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz."

BAKAN BOLAT'TAN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi ve Avrupa Birliği ile ticari entegrasyonun daha da ileri taşınması yönündeki adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdikleri, EKK toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantıda, ilgili bakanlar ve kurumlarla birlikte, ekonominin mevcut görünümünü ve ilerleyen döneme dair yol haritasını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu: "Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi, üretim ve ihracatın desteklenmesi, enerji arz güvenliğinin tahkimi ve Avrupa Birliği ile ticari entegrasyonumuzun daha da ileri taşınması yönündeki adımlarımızı değerlendirdik. Bakanlık olarak ihracatımızı artıran, üreticimizi ve yatırımcımızı güçlendiren, tedarik zincirlerini sağlamlaştıran politikalarımızı kararlılıkla sürdürecek, ülkemizin rekabet gücünü yükselten her adımın güçlü bir paydaşı olmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisinin direncini artıran, üretim ve ticaretle büyüyen 'Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

