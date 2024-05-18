Ekonomi programı meyvelerini veriyor! Olumlu hava vatandaşa ne zaman yansır? Prof. Dr. Mahmut Demirbaş tarih verdi

18 May 2024 11:22 - Güncelleme : 18 May 2024 11:32

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesi sürüyor. Hükümet dünyanın da yakından takip ettiği ekonomi programını uyguluyor. Peki, ekonominin kurmaylarının reçetesi niteliğinde olan bu program meyvelerini vermeye başladı mı? Prof. Dr. Mahmut Demirbaş TGRT Haber’de Seda Akbay’ın sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, “Ekonomik program meyvelerini vermeye başladı. En önemli ekonomik gösterge de Merkez Bankası rezervlerimizdeki değişimler. 1,5 ay içerisinde 42 milyon dolarlık bir rezerv artışının olması aslında bizim önümüzü görmemizi sağlıyor. Böyle devam ederse piyasa dengelerini bozmadan yaz sonuna hatta eylül sonuna kadar altın başta olmak üzere Merkez Bankası bilançosunda görebiliriz. Bu sağlıklı bir durum, bunun yansıması da kredi derecelendirme kuruluşlarında görürüz. Rezervler 150 milyar dolara ulaştığında daha sağlıklı olacak. Biz burada çok rahat bir şekilde piyasaların dengesini bozmadan çok rahat bir şekilde 158 milyar dolarlık rezervi görebileceğimizi söylüyorum. Bugün itibariyle likit olarak tanımlayabileceğimiz 6 aylık CDS puanı 38.08’de. Bu daha da gerileyecektir. Bizim burada dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Orta vadeli kredi derecelendirme notu olan 5 yıllık CDS puanı aşağı yöne gelmektedir” dedi.

“TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİNDE ÇEKİŞİLER VAR”

Türkiye’nin risk primini değerlendiren Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, Savaşta olan İsrail’nin risk priminin 99 olmasına karşın potansiyeli olan Türkiye’nin nasıl oluyor da risk priminin 268’lerde gezindiğini çelişkileri barındırdığını dikkat çekti.

Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, “Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleri ile ilgili bir şeyi söylemek istiyorum. Bugün itibariyle baktığımızda İsrail’in 1 yıllık CDS puanı 70, 5 yıllık CDS kredi puanı da 99. Savaş ortamında olan bir ülkenin 5 yıllık CDS puanının 99 olması karşısında kimse kusura bakmasın Türkiye'nin kaynakları, doğal kaynakları, üretim hattı, insan kaynakları, Merkez Bankası bilançosu ve iç dinamikleri İsrail’in çok çok üstündedir. Hiçbir şekilde temerrüt olasılığı kalmamıştır. Türkiye’nin 5 yıllık kredi derecelendirme notu 99’un üzerinde olamaz. Bunun da geriye geleceğini söyleyebilirim, gelmelidir de. Çünkü Türkiye’nin dinamikleri ile ilgili basında bazen iyi bazen de kötü eleştiriler gelebilir. Reel sektörde insanların iş yapma alışkanlığı ve mücadelesini görünce ben hiçbir zaman bu ülke için ümitsizliğe kapılmadım.” diye konuştu.

PİYASALARDAKİ OLUMLU HAVA VATANDAŞA NE ZAMAN YANSIR?

Demirbaş, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelerin piyasalara ve vatandaşa yansıyacağını dikkat çekerek, “Bu yazın sonunda biraz vatandaşa yansır. Gelecek yıl ise daha net yansır. Çünkü Türkiye ekonomik anlamda bir şeyleri oturtmaya başlattı. Kamuda tasarruf tedbirleri başladı. Ya hep birlikte bunu yapacağız ya da hep birlikte bunu yaşayacağız. Aynı gemideyiz.” dedi.

“EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK KAVRAMINI BENİMSEMEK ZORUNDAYIZ”

Prof. Dr. Demirbaş, “Bu dönemde önemli olan bir kavram ortaya çıkacak. O da ‘ekonomik milliyetçilik’ kavramı. Artık bu kavramı biz hem iş dünyası hem de vatandaş olarak benimsemek zorundayız. Çünkü dünya yavaş yavaş bu noktaya doğru gidiyor. Çin’de de, Amerika’da da, Avrupa’da da ekonomik milliyetçilik var. Artık bizim de yavaş yavaş ekonomik milliyetçiliğe doğru yol almamız gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.