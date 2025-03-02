Ekonomide çift cepheli kritik hafta! 2 önemli veri açıklanacak

Mart ayına yoğun gündemle başlayan ekonomi, Pazartesi günü enflasyon verisiyle hareketlenecek. Ekonomistler Şubat ayı enflasyonun %2,30 ile %3,40 arasında olacağını öngörüyor. Haftanın ikinci önemli verisi ise Perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı olacak. Beklentilere göre politika faizi yüzde 42,5 seviyesine indirilecek.

Kritik hafta başlıyor. Ekonomi gündemi mart ayına yoğun gündemle başlıyor. Önce Şubat ayı enflasyon verisi sonra faiz kararı gelecek.

ŞUBAT ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

Ekonomi yılın üçüncü ayına hareketli başlıyor. Gelecek haftanın en önemli verisi, Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılacak olan Şubat ayı enflasyon rakamları olacak. Ekonomistlerin Şubat ayı için enflasyon beklentileri %2,30 ile %3,40 aralığında yer aldı. Tüketici fiyat endeksi Ocak'ta %5,03 artış kaydetmişti. Bir önceki ay %42,12 olan yıllık enflasyonun %40'a ineceği öngörülüyor.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLACAK

Ayrıca TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrası 2025 Mart ayı kira artış oranı da belli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KRİTİK

Ekonomi 2025 yılında yeni rotasını çiziyor. Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı kritik önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ikinci toplantısını yapacak. Kurul, Başkan Fatih Karahan Başkanı'nda Perşembe günü toplanacak. Aynı günde saat 14'te faiz kararı açıklanacak.

Beklenti anketlerine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 bas puanı indirilerek %42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ocak ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 45 seviyesine indirilmişti.