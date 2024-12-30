Ekonomik güven 8 ayın zirvesinde! Endeks aralıkta yükseldi

30 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:21

Aralık ayı ekonomik güven endeksi belli oldu. Ekonomik güven endeksi bu ayda yüzde 1,8 arttı. Ekonomik güven 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

TÜİK​, verilerine göre ekonomik güven endeksi aralıkta yüzde 1,8 arttı. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında 98,8 değerini aldı. EKONOMİYE GÜVEN ARTTI Bir önceki aya göre aralık ayında; tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 değerini,

reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 102,7 değerini,

hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini,

perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 113,0 değerini,

inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği yansıtır. İlgili Haberler Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! Cuma günü SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşları güncellenecek! İşte en net maaş hesaplama tablosu