Ekonominin zirvesinde kritik görüşme! Bakan Şimşek ve CHP heyeti bir arada

24 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesiyle siyasette başlayan olumlu hava ekonomi gündemine de etki etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe kamuoyu tarafında da merak edilen görüşmesi başladı.

Karatepe'nin görüşme sırasında gündeme getireceği maddeler belli oldu

ORTAK EKONOMİ GÜNDEMİ YOK

Bu görüşmenin Ak Parti ile ortak bir ekonomi programı hazırlığı anlamı taşımadığını belirten Yücel Karatepe, yurttaşların asgari ücrete ve emekli maaşlarına beklediği zammı, artırılması istenen tarımsal destekleri, TÜİK verilerini, KÖİ projelerini ve Varlık Fonu’nu gündeme getireceklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI MASADA

AK Parti iktidarının, ‘Asgari ücrete artış yapmayacağız, emekli aylıklarındaki artışı sınırlı tutacağız’ açıklamalarını hatırlatan Karatepe, "Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz.

Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceğiz" dedi. Emekli maaşlarını da gündeme getireceğini belirten Karatepe, “Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DOLAYLI VERGİLER GÜNDEMDE

Ayrıca vergide adalet önerisini anlatacaklarını belirten Karatepe, "Bugün vergi gelirinin üçte ikisi dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu adil olmayan bir vergi. Başta kurumlar vergisi olmak üzere ciddi vergi artışlarının zorunlu olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.

"TARIM DESTEKLERİ YETERSİZ KALDI"

Karatepe, çay ve hububat fiyatları gibi açıklanan tarımsal desteklerin yetersiz kaldığını bunları da Bakan Şimşek’e ileteceklerini söyledi. Karatepe, “Mevcut kanunlar diyor ki tarımsal destekler milli gelirin yüzde 1’inden az olamaz. AK Parti döneminde bu düzenlemeye hiç uyulmadı” şeklinde konuştu. Çok tartışılan TÜİK verilerinin de bir diğer başlık olacağını aktaran Karatepe, “KÖİ projelerinin kamuya çok büyük yük olduğunu söyleyeceğiz.” diye ekledi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe görüşmesi Ankara'da başladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmelerin ardından başlayan bakanlar ile CHP'nin gölge bakanları arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe bugün Ankara'da bir araya geldi.

Karatepe, görüşmenin detaylarını 13.30'da CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.