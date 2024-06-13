Ekonomistler TCMB faiz indirimlerinin başlayacağı tarihi açıkladı! Haziran ve yol sonu faiz kararı beklentisi belli oldu

13 Haziran 2024 15:43 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:05

TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

Piyasalar Merkez Bankası haziran ayı faiz kararına odaklandı.

Yüzde 8,5 seviyesinden sıkılaşma politikasına başlayan TCMB politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarı.

Gözler ise faiz indirimlerinin başlayacağı tarihe çevrildi.

Merkez Bankasının faiz kararına yönelik ilk beklenti anketi de geldi.

TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 27 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Para politikasında şahin adımlara mart ayında ara verilmişti. Ardından enflasyondaki değişimler izlenmeye başlandı.

Enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45 oldu. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 38 oldu.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞER 2024?

Piyasaların haziran ayından ne beklediği belli oldu.

Reuters tarafından hazırlanan 11 ekonomistin katılım sağladığı ankette ekonomistlerin beklentileri paylaşıldı.

Ankette politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmin edildi.

Yılın son çeyreğine yönelik faiz indirimi beklentileri de arttı. Politika faizinin yıl sonunda yüzde 45 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.

Bu kapsamda sonbaharda faiz indirimlerine başlanacağı tahmin edildi.