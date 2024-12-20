Ekonomistlerin yıl sonu faiz kararı beklentisi belli oldu

20 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında alacağı faiz kararına dair iki yeni anket sonucu açıklandı. İşte ekonomistlerin TCMB'ye ilişkin son tahminleri..

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

14 ekonomistin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, ekonomistlerin dördü politika faizinin sabit kalacağına, 10'u ise indirileceğine işaret etti. Ortalama beklenti, faiz oranının 150 baz puanlık bir indirimle yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde şekillendi. Beklentiler, yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında değişiyor. 2025 yılı sonu için ekonomistlerin ortalama faiz beklentisi ise yüzde 29,50 olarak belirlendi.

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'YLE PARALEL

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin aralık ayı sonuçlarıyla AA Finans anketinin beklentileri birbirine paralel bir şekilde oluştu. Piyasa katılımcıları anketinde, politika faizinin 1,5 puanlık bir indirimle düşeceği ve üç ay sonraki faiz beklentisinin yüzde 43,50 olacağı tahmin edilmişti. Bir önceki PPK toplantısında faiz yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Bu gelişmeler, ekonomi çevrelerinde faiz indiriminin yakın dönemde devam edebileceğine dair güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.