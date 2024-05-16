Elazığ'da ekmeğe zam! Tokat, Edirne ve Kayseri'den de zam sesi yükseldi

16 May 2024 11:40 - Güncelleme : 16 May 2024 11:49

İBB İgdaş'ı halka arz edecek! Masada Halk Ekmek ve İspark satışı var

İBB İgdaş'ı halka arz edecek! Masada Halk Ekmek ve İspark satışı var

Geçtiğimiz günlerde öncelikle Edirne de başlayan ekmeğe zam haberi ardından Tokat ve Kayseri'nden de geldi. 10 TL'ye yükselen ekmek zamlarına bugün de Elazığ'dan zam haberi çıktı.

200 GRAMLIK EKMEK, 8 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKTI!

Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. Elazığ’da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı.

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi.

Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.