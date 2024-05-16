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Elazığ'da ekmeğe zam! Tokat, Edirne ve Kayseri'den de zam sesi yükseldi

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 11:40 - Güncelleme : 16 May 2024 11:49
Elazığ&#039;da ekmeğe zam! Tokat, Edirne ve Kayseri&#039;den de zam sesi yükseldi

Önceki günler Tokat, Edirne ve Kayseri'de ekmeğe zam yapılmıştı. Elazığ'da trene katıldı. 200 gramlık ekmek 10 lira oldu.

Geçtiğimiz günlerde öncelikle Edirne de başlayan ekmeğe zam haberi ardından Tokat ve Kayseri'nden de geldi. 10 TL'ye yükselen ekmek zamlarına bugün de Elazığ'dan zam haberi çıktı.

200 GRAMLIK EKMEK, 8 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKTI!

Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. Elazığ’da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı.

Elazığ'da ekmeğe zam! Tokat, Edirne ve Kayseri'den de zam sesi yükseldi - 1. Resim

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi.

Elazığ'da ekmeğe zam! Tokat, Edirne ve Kayseri'den de zam sesi yükseldi - 2. Resim

Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.

Elazığ'da ekmeğe zam! Tokat, Edirne ve Kayseri'den de zam sesi yükseldi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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