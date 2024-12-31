Elektrik faturalarına yeni yük! Hizmet bedellerine zam!

31 Aralık 2024 23:37 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 23:45

Elektrik abonelik sözleşmesi sırasında, hizmet sağlayıcı tarafından abonelerden alınan bir teminat ücreti olan güvence bedelleri zamlandı. Resmi Gazete'nin 31 Aralık mükerrer sayısında EPDK kararları yayımlandı. İşte 1 Ocak 2025'te faturalara yansıyacak yeni bedeller...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik​ sektöründe uygulanacak 2025​ yılı hizmet bedellerini belirledi. Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan kararlar, güvence bedellerinden sayaç kontrol ücretlerine kadar birçok kalemi kapsıyor.

YENİ GÜVENCE BEDELLERİ

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedelleri abone gruplarına göre şu şekilde düzenlendi:

Sanayi, kamu ve özel sektör aboneleri: Kilovat başına 569,04 TL

Mesken aboneleri: 200,03 TL

Şehit aileleri ve gaziler: 100 TL

Tarımsal faaliyet, aydınlatma ve diğer aboneler: 270,02 TL

Elektrik Kesme-Bağlama ve Sayaç Kontrol Ücretleri

Kesme-bağlama bedelleri:

Alçak gerilim: 106,08 TL

Orta gerilim: 799,06 TL

Sayaç kontrol bedelleri:

Tek fazlı veya üç fazlı sayaçlar: 148 TL

Akım veya gerilim trafolu sayaçlar: 187,05 TL

ÖDEME VE BİLDİRİM HİZMETLERİ

EPDK​, tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldığı ödeme bildirimi ve ikinci bildirim bırakma bedellerini de onayladı:

Alçak gerilim için:

Ödeme bildirimi bırakma bedeli: 316 kuruş

İkinci bildirim bırakma bedeli: 6,34 TL

Orta gerilim için:

Ödeme bildirimi bırakma bedeli: 3,16 TL

İkinci bildirim bırakma bedeli: 63,57 TL

DİĞER HİZMET BEDELLERİ

EPDK ayrıca, şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketleri için yıllık işletim, başvuru ve işlem bedelleri, lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik proje onay ve kabul işlemleri bedellerini de belirledi. Güneş enerjisi projeleri ve otomatik sayaç okuma sistemlerine yönelik ilave veri talepleri için de yeni bedeller onaylandı.

Bu kapsamda, alçak ve orta gerilim bağlantı bedelleri, güneş enerjisine dayalı tesisler için proje onay ve kabul bedelleri ile teknik kalite ölçüm hizmet bedelleri de düzenlendi.