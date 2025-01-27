Elektrik faturalarında yeni uygulama devreye giriyor! Günler kaldı: İşte düzenlemenin detayları

27 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:38

Elektrik faturalarında yeni döneme çok az zaman kaldı. 1 Şubat'ta yeni uygulama resmen başlıyor. Buna göre 417 kWh'ı aşanların faturaları artacak, altında kalanlarında ise bir değişiklik olmayacak. İşte elektrik faturalarında değişecek düzenlemenin detayları...

Küresel ekonominin iniş çıkışı enerji fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Özellikle elektrikte çok fazla tüketimin önüne geçmek için çeşitli uygulamalar devreye giriyor. Türkiye’de 1 Şubat'ta elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Yapılacak düzenlemeyle ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak. Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek. Düzenlemeyle 50 milyar TL'lik Hazine desteği de kaldırılmış olacak.

ULUSLARARASI ENERJİ FİYATLARI​ DEĞERLENDİRİLECEK

Hükümet Nisan 2025'e kadar elektrik ve doğalgazda zam olmayacağı sözünü vermişti, bu tarihte ise uluslararası enerji fiyatları yeniden değerlendirilerek zamsız süreç devam ettirilecek. Öte yandan 1 Şubat'tan itibaren ise elektrik faturalarında maliyet esaslı tarife dönemi başlayacak. Yeni döneme ilişkin detaylar merak edildi.

TARİFEDE SINIR KULLANIM DEĞERİ

1 Ocak'ta başlayacak yeni dönemde, 200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.

BU FATURA TUTARLARI ÜST DİLİME GİRİYOR

Mevcutta bin 50 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek. Geçilecek yeni düzenlemeyle 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 50 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.

YÜZDE 3’LÜK YÜKSEK TÜKETİM​ GRUBU

Abonelerin yüzde 97'sini ifade eden tüketim grubu için bir değişiklik planlanmazken, yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1.2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyetinin yansıtılmasıyla, yaklaşık 50 milyar TL'lik Hazine desteği kaldırılmış olacak.

MEVSİMSEL TÜKETİM

Düzenlemede, yıllık kullanım için 5 bin kWh sınırı esas alınacağı için, klima gibi eşyaları yaz mevsiminde çok kullanan tüketiciler için yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak. Türkiye​'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira. Bu nedenle, önemli bir kesimin elektrik tarifesinin değişmesi beklenmiyor.

Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

APARTMAN İÇİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

Konut içindeki tüketimin yanı sıra apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinde de sınır geçerli olacak.

UYGUN FİYATLI ELEKTRİK KULLANMAK İÇİN SÖZLEŞME YAPILABİLİR

Bin liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, elektrik faturası yükünü azaltmak için elektrik firmalarıyla serbest tüketici anlaşması yapıp daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecekler.

Cami, Cemevi ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler düzenlemenin dışında yer alacak.