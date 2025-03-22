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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'da başlıyor

1 Nisan'dan itibaren konut aboneleri, elektrik ve doğal gaz faturalarında ne kadar devlet desteği aldıklarını görebilecek. Yeni düzenleme ile aboneler, destek tutarını faturalarında açıkça görebilecek. Bu uygulama, sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak.

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Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'da başlıyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 10:29

1 Nisan 2025 itibarıyla enerji ve doğal gaz faturalarında önemli bir değişiklik başlıyor. Türkiye genelinde konut aboneleri, bu tarihten itibaren devlet desteğini faturalarında açıkça görebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile abonelerin aylık elektrik ve doğal gaz faturalarına, devlet desteği tutarı yansıtılacak. Bu değişiklikle birlikte, faturalarda hem gerçek maliyet hem de destek tutarını aynı anda görmek mümkün olacak.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

NTV'de yer alan habere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyla, 1 Nisan'dan itibaren uygulamaya girecek düzenlemeleri duyurdu. Konut aboneleri, bundan böyle elektrik faturalarında devlete ait desteğin yanı sıra, gerçek tüketim bedelini de net bir şekilde görebilecek. Ödeme tutarı, faturanın en altında belirtilecek.

DOĞAL GAZ FATURALARINDAKİ YENİLİKLER

BOTAŞ da doğal gaz faturalarındaki düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Yeni uygulama kapsamında, 1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilen doğal gaz faturalarında, devlet desteği tutarı da açıkça belirtilecek. Böylece, aboneler her ay hem gerçek maliyetleri hem de devlet desteğini ayrıntılı bir şekilde görebilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Bu düzenlemeler yalnızca konut aboneleri için geçerli olacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketiciler bu bilgilendirmeyi faturalarında göremeyecek. Bu kesimlere yönelik herhangi bir destek açıklaması ise yapılmadı.

1 ŞUBAT'TA BAŞLAYAN ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

1 Şubat 2025 itibarıyla başlayan elektrik faturalarındaki yeni dönemde, Türkiye genelindeki ortalama tüketim yapan konutlar için fatura tutarı 414 TL civarında. Daha fazla elektrik tüketen abonelerin faturalarının ise arttığı belirtiliyor. Bu yeni düzenlemeyle, tüketiciler artık daha şeffaf bir şekilde faturalarındaki devlet desteğini görebilecek.

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