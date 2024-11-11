Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni tarife dönemi! Yüzde 60'ını devlet karşılayacak

11 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 19:14

Kış ayları geldi, havalar soğudu. Vatandaş elektrik ve doğal gaz faturaları için hesap yapmaya başladı. Hal böyle iken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan müjde geldi. Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılında elektrik faturalarının yaklaşık 500 milyar liralık bölümünün devlet tarafından karşılanacağını belirterek, elektrik ve doğalgaz faturalarında uygulanacak yeni tarifenin detaylarını paylaştı.

Doğal gaz faturası düşürme yöntemleri: Hem kombiniz az yakacak hem de eviniz sıcak kalacak!

Doğal gaz faturası düşürme yöntemleri: Hem kombiniz az yakacak hem de eviniz sıcak kalacak!

Devlet vatandaşların enerji giderlerini hafifletmek için 2025 yılı bütçesinden elektrik ve doğal gaz sübvansiyonları için toplamda 482

milyar liralık kaynak ayırdı. Vatandaşa sunulacak bu destek 14,7 trilyon liralık toplam bütçenin yüzde 3,1'ini kapsamaktadır. Bu doğrultuda vatandaşlar enerji ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlar ile karşılayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, hükümet tarafından 2023 yılında başlatılan ve mesken aboneleri için yaklaşık yüzde 60 oranındaki sübvansiyon devam edecek. Enerji maliyetlerinin büyük bir kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Bu vesileyle dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile emeklilerin üzerindeki yük hafiflemiş olacak. Bu noktada sübvansiyonlar

sayesinde 100 liralık bir enerji faturasının 60 lirasını devlet karşılayacak.

ENERJİ GÜVENCE ALTINDA

Mayıs 2023'ten beridir devreye alınan ek sübvansiyonlarla enerji fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanırken, vatandaşlara sunulan bu desteklerin önümüzdeki yıllar içinde devam edecek. 2022 yılında doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise yüzde 50’lik sübvansiyon

oranları uygulanmıştı. 2023 yılında ise doğal gaz sübvansiyon oranı yüzde 73’e, elektrik sübvansiyon oranı ise mesken aboneleri için yüzde 63’e çıkarıldı.