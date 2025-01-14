Elektrikli araç satışları rekor kırdı: Küresel pazar yüzde 25 büyüdü

14 Ocak 2025 16:11 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:19

Elektrikli araç satışları 2024'te zirve yaptı. 2024'te pazar yüzde 25 büyürken, 17,1 milyon araç alıcı buldu.

Dünya genelinde elektrikli araç satışları 2024​ yılında rekor seviyeye ulaştı. İngiliz araştırma şirketi Ro Motion’ın yayımladığı istatistiklere göre, küresel elektrikli araç satışları yüzde 25 artışla 17,1 milyona yükseldi.

AVRUPA’DA GERİLEME, ÇİN​ VE ABD’DE ARTIŞ

Raporda Avrupa genelindeki satışların yüzde 3 düştüğü belirtilirken, Çin yüzde 40’lık büyüme oranıyla en hızlı büyüyen pazar oldu. ABD​ ve Kanada’da ise elektrikli araç satışları yüzde 9 oranında arttı. 2024 yılında satılan toplam 17,1 milyon elektrikli aracın 11 milyonu Çin'de, 3 milyonu Avrupa’da, 1,8 milyonu ABD’de ve 1,3 milyonu diğer ülkelerde gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE REKOR SATIŞ​

Türkiye’de ise 2024 yılında toplam 99 bin 489 adet elektrikli araç satışı yapılarak bu alanda rekor kırıldı. Aralık ayındaki 21 bin 598 adetlik satış, yılın en yüksek aylık satış rakamı olarak kaydedildi. Türkiye’de elektrikli araçların pazar payı 2024 yılında yüzde 10,1’e yükseldi. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 6,8 seviyesindeydi.