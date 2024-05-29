‘Elektrikli Ekonomi’ tasarrufla büyüyecek

29 May 2024 14:05 - Güncelleme : 29 May 2024 14:10

Türkiye'de ilk şarj istasyonu lisansı alan Akcan Holding bünyesindeki ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, 'Tasarruf Paketi' kapsamında kamuya yeni araç alımında 'elektrikli araç şartı' nedeniyle piyasada belirli periyodlarda elektrikli araca dönüşüm olacağını belirterek "Bu durum elektrikli araç almak isteyen potansiyel kişileri pozitif yönde etkileyecek. Ayrıca şarj işletmeleri açısından da hizmet edebilecekleri büyük bir araç filoları ortaya çıkacak. Şarj altyapısı daha da yaygınlaşacak" dedi.

Satış hızlanınca istasyon artar

Şenses "Geçmiş zamanlarda belli adette akaryakıt istasyonu bulunuyordu. Araç sayısı artmasıyla istasyon sayıları da arttı. Birbirini karşılar hale geldi. Şu anda milyonlarca araca benzin ve dizel ikmali kesintisiz bir şekilde yapılıyor. Bu kapasite zamanla oluştu. Elektrikli araçlar arttıkça ona paralel altyapılar zamanla hızlanacak ve kapasite aynı oranda artacak" diye konuştu.

Araç fiyatları da düşecek

Elektrikli araçların piyasaya yeni yeni girmeye başladığını belirten Şenses fiyatların da düşeceğini öngördü. Şenses bu konuda şunları söyledi: "Rekabetle ve yeni araç modellerinin piyasaya girmesiyle tüketicinin talebine göre araç fiyatları değişkenlik gösterecek. Süreç içinde şu anda ortalamanın üzerinde olan araç fiyatlarının makul bir seviyeye geleceğini öngörüyoruz. Bakım maliyetlerine gelirsek bir benzinli veya dizel aracın bakım maliyetlerine göre elektrikli aracın bakım maliyeti oldukça aşağıda. Özellikle ticari filolar maliyetlerini daha da aşağıya çekmek için elektrik araç filolara geçmesi fiyatları daha ulaşılabilir hale getirecek.

Vatandaşı ay sonu güldürecek hesap

Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle birlikte bugün artık 100 kilometreyi 38 liraya bile gitmek mümkün. ENYAKIT AŞ'nin Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Bir elektrikli araç 100 kilometrede aldığı mesafeyi ortalama 15 kWh tüketim olduğunu varsayarsak; DC cihazlarda (hızlı şarj) elektrik fiyatı ortalama 8 TL’den hesaplarsak 120 TL, AC (yavaş şarj) cihazlarda elektrik fiyatı ortalama 6 TL'den hesaplarsak 90 TL ve evdeki şarjda elektrik fiyatı ortalama 2.5 TL'den hesaplarsak 37.5 TL maliyeti olur" dedi. Şenses "Buna karşılık benzinli bir araçta 100 kilometrede 7 litre tüketim olduğunda 44 TL birim fiyatta 308 TL. Dizel bir araçta 100 kilometrede ortalama 5 litre tüketim olduğunda 41 TL birim fiyatta 205 TL, LPG'li bir araçta 100 kilometrede 6 metreküp tüketim olduğunda 21 TL birim fiyatta 126 TL maliyeti olur" diye konuştu.

Şarj istasyonu 4 yılda kendini amorti ediyor

Elektrikli şarj istasyonları bugün artık hem büyük şirketler hem de girişimciler için yeni bir yatırım alanı oldu. Tayfun Şenses, EPDK’nın bugüne kadar 180 firmaya elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını verdiğini belirterek şarj kurulum maliyetinin DC ve AC istasyonlarda farklılık gösterdiğini söyledi. DC istasyonların cihaz, altyapı, kurulum bedeli de dahil 2 milyon lira maliyeti olduğunu anlatan Şenses "Ayrıca bu cihazı çalıştırabilmek için gerekli ise trafo maliyetlerini de eklersek 2.5 milyon lira civarında bir yatırım gerektiriyor. Cihazlardan yapılan ikmalin araç sayısı ile doğru orantılı olduğunu düşünerek birde müşteri tercihi ile yatırım 4-5 yılda geri dönüşün olacağını öngörüyoruz" dedi. Şenses kendilerinin ENYAKIT Şarj istasyonun kurulumu için yer sağlayıcı olan lokasyon sahipleri ile uzun süreli anlaşmalar yaptıklarını belirtti.