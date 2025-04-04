Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam! EPDK duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yapıldığını duyurdu. EPDK, doğal gaz zammıyla ilgili de açıklama yaptı.

Günlerdir konuşulan zam haberi geldi. Elektrik ve doğal gaza zam yapıldı. Elektrik zammı konut abonelerine yansırken, doğal gaz zammı konutta geçerli olmayacak.

KONUTTA ELEKTRİK KULLANIMINA YÜZDE 25 ZAM

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre elektrikte konut abonelerine yüzde 25 oranında artış yapıldı. EPDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapılmıştır.

ZAMLI TARİFE BU GECE BAŞLIYOR

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur. Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

DOĞAL GAZA ZAM GELDİ Mİ?

Ayrıca BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında; nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında artış söz konusudur."

Konutlarda kullanılan doğal gaza ise zam yapılmadı.