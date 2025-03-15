Elinde kesme altın kalanlar dikkat! İslam Memiş yasağın ardından yapılması gerekeni tek tek anlattı

Elinde çekili altını olanlar tedirgin. Hazine ve Maliye Bakanlığı astar altınlara yeni düzenlemeler getirdi. Kesme altın satışı yasaklandı. Bu düzenlemenin vatandaşlar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında daha fazla karmaşaya yol açabileceğinin altını çizdi. Mevcutta elinde kesme altın olanlar içinse henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kuyumcular artık çekili altın satışı yapamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kuyumculukla iştigal eden işletmelerde kesme altın satışı yasaklandı. Elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. İslam Memiş, bankaların altın alım-satım fiyatları arasındaki yüksek farkların vatandaşları yastık altı altına yöneltiğini ifade ederek Kapalıçarşı’da makas aralığı 10-15 TL iken, bankalarda bu farkın 150 TL’yi bulduğunu ifade etti.

KUYUMCULAR KESME ALTIN SATIŞI YAPAMAYACAK

Kesme altın satışı yasaklandı. Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına göre, kuyumculukla iştigal eden işletmeler için çekili kıymetli maden satışı kaldırıldı.

ELİNDE ÇEKİLİ ALTIN (KESME) OLAN NE YAPACAK?

Elinde külçe altınların çekme işlemiyle inceltilmesi sonucu elde edilen kesme altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak kuyumculara satışı yapılabilir. Ancak satışı olmadığı için kuyumcular hurda niyetine olarak alsa da fiyatlarında düşüş yapabilirler. Satış yasağı nedeniyle kesme altının hurda fiyatına alınabilir.

ASTAR ALTINLARI OLANLAR DİKKAT

TGRT Haber TV'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Açıklamaları şöyle;

"Bakanlık, son iki yılda astar altınlara olan talebin arttığını ifade ediyor. Ancak bu artışın nedenleri şöyle;

Darphaneden alınan sarrafiye altınlara eklenen yüksek işçilik maliyetleri

Cumhuriyet altınlarına getirilen 1500 TL işçilik farkı

Külçe altınlara uygulanan 5000 dolarlık işçilik bedeli

Bu ek maliyetler nedeniyle vatandaşlar, daha uygun fiyatlı bir alternatif arayarak astar altınlara yöneliyor.

BANKALARDAKİ ALIM SATIM MAKAS ARALIĞI BEZDİRDİ

Bankaların altın alım-satım fiyatları arasındaki yüksek farklar, vatandaşları yastık altı altına yöneltiyor. Kapalıçarşı’da makas aralığı 10-15 TL iken, bankalarda bu fark 150 TL’yi bulabiliyor. Bu da vatandaşın güvenini sarsıyor ve kayıt dışı ekonomiyi teşvik ediyor.

ALTIN YASAKLARI ÇÖZÜM MÜ?

Geçtiğimiz yıl yarım gram altınların üretimi yasaklanmıştı. Şimdi de astar altınlarla ilgili benzer bir yasağın gelmesi gündemde. Ancak bu tür yasaklar, vatandaşı daha fazla mağdur edebilir ve kaçak altın ticaretini artırabilir. Özellikle alt gelir grubundaki insanlar, küçük altınlara ulaşamaz hale gelebilir ve dolandırıcılara karşı daha savunmasız kalabilir.

BEYAZ DOLAR ÖRNEĞİ VE YENİ BİR İSTİSMAR ALANI

Geçmişte “beyaz dolar” olarak bilinen 100 dolarlık banknotların piyasada kabul edilmemesi, vatandaşın zararına olmuştu. Döviz büroları, bu banknotları tabela fiyatının altında veya ekstra komisyonla satın aldı. Aynı durum, astar altınların yasaklanması halinde de yaşanabilir."

TEK TİP ALTIN ÖNERİSİ GELDİ

İslam Memiş, sorunun çözümü için tek tip altın standardını önerdi.

"Türkiye’de 995 veya 999,9 saflıkta tek bir altın modeli benimsenirse, karmaşa ortadan kalkabilir. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte internet üzerindeki altın dolandırıcılığına karşı etkili önlemler alması gerekiyor.

YASAKLAR YERİNE GÜVEN VE DÜZENLEME ŞART

Altın piyasasındaki sorunları yasaklarla çözmek yerine, güveni artıracak ve objektif bir çerçevede tartışılacak düzenlemeler getirilmelidir. Aksi takdirde, vatandaşlar alternatif yollar aramaya devam edecek ve piyasa daha da kontrolsüz hale gelecektir."