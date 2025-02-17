Elinizi çabuk tutun, 1 yıl içinde katlanacak! İşte şu anda uygun ama gelecekte çok pahalı olacak 11 ihtiyaç

Küresel piyasalarda oluşan birçok nedene dayalı ekonomik dalgalanma orta sınıftaki vatandaşları olumsuz etkiliyor. Orta sınıfa dahil olmak, iyi para kazanmaya, bir eve sahip olmaya ve ailenizin geçimini zorluk çekmeden sağlayabilmeye dayanan ideal bir istek.

Birçok insan barınma, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zaten zorluk çekiyor ve bazı alanlarda hayat pahalılığı devam ederse önümüzdeki yıllarda bunların daha da pahalı hale gelme ihtimali yüksek. Yourtango'da yer alan detaylara göre işte şu anda uygun fiyatlı olan ancak bir yıl içinde orta sınıf için çok pahalı olacak alanlar belli oldu. İşte detaylar…

ŞU ANDA UYGUN AMA GELECEKTE ÇOK PAHALI OLACAK İHTİYAÇLAR

1. Hızlı yemek

The Food Institute'un verilerine göre fastfood ve ünlü gıda zincirleri son on yıldır fiyatlarını artırıyor. Çoğu restoran 2014 ile 2024 yılları arasında fiyatlarını ortalama %60 oranında artırdı. Bazı yerlerde bir öğünün maliyeti enflasyon oranının iki katından fazlaydı.

2. Bakkal temel gıdaları

Yumurta, süt, et ve ürünler gibi temel ihtiyaçlar bir yıl içinde orta sınıf için çok pahalı hale gelecek. Gümrük vergileri olasılığı belirli temel gıda ürünlerini şu an olduğundan daha da uygun fiyatlı hale getirecek.

3. Hızlı moda

Haziran 2024'te bazı giyim markaları neredeyse fiyatlarını 3 kat artırdı. Bazı analistler fiyat artışının şirketin planlanan halka arzından önce geliri artırma girişimi olduğuna inanıyordu. Tarifelerle birlikte bu fiyatlar daha da artabilir.

4. Tatiller

Tatile gitmek artık birçok aile için lüks hale geldi. Havayolları ve otellerin maliyeti ile işten izin almanın da etkisiyle, yakında orta sınıf eskisi gibi tatilleri karşılayamayacak.

5. Televizyonlar ve dijital yayınlar

Artık program ve dizi yayıncıları olarak dijital platformlar öne çıkıyor. Birçok dijital platform zam oranını artırdı ve bunları izlemek için bir ekran gerekiyor. Televizyon fiyatlarının da teknolojik özelliklerine göre fiyatlarını katlaması bekleniyor.

6. Arabalar

Son birkaç yıldır artan enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarının etkisiyle araba satın almak zor bir ekonomik çaba haline geldi ve bir yıl içinde daha da pahalı hale gelebilir. CNN'e göre, yeni bir arabanın ortalama fiyatı neredeyse 48.000 dolar ve kullanılmış bir araba satın almak da daha kolay değil.

7. Benzin fiyatları

Dünyada altından sonra kuşkusuz en önemli liman olarak öne çıkıyor. Tarifeler yalnızca araba satın almayı etkilemeyecek, aynı zamanda benzin deposunu dolu tutmanın maliyetini de etkileyecek.

8. Elektronik

Teknolojiye olan bağımlılığımız büyük bir birleştiricidir. Birinin sınıf statüsü ne olursa olsun, kronik olarak çevrimiçi olmak bir günü atlatmanın bir parçasıdır. Gümrük vergilerinin teknolojideki fiyatları da tekrar artırması bekleniyor.

Yani, iPhone'lar, iPad'ler, tabletler, dizüstü bilgisayarlar - Apple'ın tüm ürünleri bundan etkilenecek.

9. Çocuk Bakımı

Artık dünya çapında evlilik zor hale geldi ve cep yakıyor. Çiftlerin beraber çalışması da geçim zorluğunun önüne geçemiyor. Çocuk bakımı maliyetleri 90'lardan bu yana üç kattan fazla arttı.

10. Konut

Dünyanın en önemli konusu barınma. Milyonlarca vatandaş artık kendi evine kavuşmanın hayalini kuruyor ancak küresel enflasyonun dengesizliği konut fiyatlarını uçurdu. Konut maliyeti orta sınıf için neredeyse imkansız hale geldi.

11. Tıbbi bakım

Sağlık hizmeti bir insan hakkıdır, ancak tıbbi bakımın artan maliyeti, bir yıl içinde orta sınıf ve yüzde birin dışında kalan herkes için çok pahalı hale getirecek. ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'ne göre özel sağlık sigortasına yapılan harcamalar önümüzdeki yıl 1,5 trilyon doları aşabilir.