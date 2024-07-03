Elon Musk servetine servet kattı! Dünya zenginler listesini değiştiren 10 milyar dolar artış

03 Temmuz 2024 09:00 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:26

Elektrikli araç üreten Tesla şirketi bu yılın yarısında teslimat rakamlarını aştı. Şirket son aylarda yaşadığı düşüşün acısını tek seferde çıkardı. Yüzde 25'lik bir artış yaşayan Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, net servetini de artırdı.

ELON MUSK SERVETİNE SERVET KATTI!

Dünya zenginler listesinde de yer alan hem uzay araçları hem de elektrikli araç üretme şirketlerine sahip olan Elon Musk'ın gelir verileri analist edildi.

Forbes dergisinde yer alan habere göre; Tesla şirketi yaklaşık yüzde 12'lik hissesinin değerini pazartesi günü piyasalar işlem görmeye başladı. Akabinde yaklaşık 150 milyar dolardan 160 milyar dolara yükseltti. Bir haftalık yükselişle birlikte şirkete yaklaşık 30 milyar dolar değer elde etti.

DÜNYA ZENGİNLER LİSTESİNİ DEĞİŞTİRDİ!

Bu da Elon Musk'ın genel servetini etkiledi. Salı günü birden 10 milyar dolarlık artış elde etti. Bu da dünya zenginler listesinde geçtiğimiz aya göre Musk'ın 3'ten 2'ye çıkacağını gösterdi.

2024 yılının başından itibaren değer kaybeden Tesla şirketinin haziran teslimatlarıyla yükselişe geçti. Beklenen teslimatların üzerinde satış yapan şirket ayrıca ikinci çeyreğinde 426.000 elektrikli araç satan Çinli otomobil üreticisi BYD'den gelen artan rekabetle de karşı karşıya kaldı.

Ancak satış değeri yüksek olan araçlar sattığından yüzde 6 yükselişle beraber şirket 45 milyar dolar, Elon Musk ise pay açığından 10 milyar dolar kazandı.