Elon Musk, Tesla için dünyanın her yerinden uzaktan çalışacak personel arıyor: Yıllık maaş 270 bin dolar! İşte başvuru şartları

19 Kasım 2024 09:58 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:58

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sahibi elektrikli araç devi Tesla, dünya çapında kıdemli personellere göz kırpıyor. Tesla'nın cazip iş fırsatlarıyla uzaktan çalışma imkanı verdiği konuşuluyor. Dünyaca ünlü şirketin yıllık 270.000 dolara kadar çıkabilen maaşlarla personel alacağı belirtildi. İşte Tesla'ya alınacak meslekler ve başvuru detayları...

ABD seçimlerinde Donald Trump’ı destekleyen Elon Musk​, dünya çapında yetenekli ve kıdemli personellere kapı açmak istiyor. Trump'ın otonom sürüş kurallarını gevşetmek istediği haberleriyle hisselerinde değer kazanan dünyaca ünlü Tesla​, cazip maaşlarla uzaktan iş fırsatları sunuyor. Elektrikli araç devi Tesla’nın 270.000 dolara kadar çıkabilen maaşlarla personel alımı yapacağı belirtildi.

Küresel olarak mevcut pozisyonlarla Tesla, kapsayıcı istihdam uygulamalarıyla son teknolojiyi harmanlamada öncü olmaya devam etmek istiyor. Teknoloji meraklısı mühendisler, kıdemli mühendisler veya başka departmanlar için evden çalışma uygulaması yapılacak.

Elon Musk’ın Tesla şirketinin istihdam edeceği meslekler de belli oldu.

TESLA'DAKİ İŞ İLANLARI: EN İYİ POZİSYONLAR VE GEREKSİNİMLER

Tesla şu anda Kıdemli Mühendis ve AI ile ilgili fırsatlar gibi yüksek maaşlı pozisyonlar da dahil olmak üzere eleman alımı yapıyor.

Kıdemli Mühendis

En az 5 yıllık büyük ölçekli güç sistemleri (fotovoltaik ve depolama sistemleri) deneyimi gerektirir.

Transformatör test ve SCADA protokollerinde (örneğin DNP3, GOOSE, Modbus) yeterlilik zorunludur.

Windows ve Linux işletim sistemlerine aşinalık, röleler ve yönetilen Ethernet anahtarları gibi cihazlar konusunda uzmanlık.

Maaş​ aralığı: Deneyime bağlı olarak 79.200–270.000 dolar.

İnsanoidler için AI Test ve Eğitmeni

Tesla'nın yapay zeka destekli insansı robotlarını test etmeye ve geliştirmeye odaklanın.

Maaş aylık 6.000 doların üzerindedir ancak belirli nitelikler gereklidir.

TESLA'DA ÇALIŞMAK İÇİN GEREKENLER

İşte Tesla'da çalışmanın benzersiz bir kariyer hamlesi olmasının beş nedeni:

1. Yenilikçi Çalışma Ortamı: Yenilenebilir enerji ve ileri teknoloji alanında çığır açan projelerde iş birliği yapın.

2. Esneklik ve Uzaktan Çalışma: Projenizin ihtiyaçlarına göre zaman zaman seyahat ederek, küresel evden çalışma fırsatlarının tadını çıkarın.

3. Rekabetçi Tazminat: Yüksek maaşlara hisse senedi opsiyonları ve sağlık sigortası gibi kapsamlı yan haklar eşlik ediyor.

4. Profesyonel Gelişim: Kariyer gelişimi için ileri düzey eğitimlere ve zorlu projelere erişim.

5. Küresel Etki: Dünya çapında sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma misyonuna katılın.

TESLA'NIN UZAKTAN ÇALIŞMA POZİSYONLARINA BAŞVURU

İlgilenen adaylar, mevcut rolleri keşfetmek ve doğrudan başvuruda bulunmak için Tesla'nın resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilir. Özgeçmişinizi yüklemeye ve başvurunuzu ilgili becerileri ve deneyimi vurgulayacak şekilde uyarlamaya hazır olun. Tesla'nın uzaktan işleri, esneklik, rekabetçi maaşlar ve küresel bir sürdürülebilirlik misyonuna katkıda bulunma fırsatı sunarak işin geleceğini yeniden tanımlıyor.