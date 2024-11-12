Elon Musk, Trump'ın zaferinden bu yana artık daha zengin! Kağıt üzerinde 70 milyar dolar kazandı

12 Kasım 2024 12:06 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:08

Elon Musk, X adıyla bilinen Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolar ve Donald Trump'ın başkan seçilmesine yardımcı olmak için de en az 130 milyon dolar harcadı. Bu kombinasyonun ise karşılığını aldı. Elon Musk, Tesla hisselerindeki artış nedeniyle Trump'ın zaferinden bu yana 70 milyar dolar daha zengin oldu.

Forbes'a göre Musk'ın net serveti 320 milyar dolara çıktı ve bu onu dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Oracle kurucusu Larry Ellison'ın yaklaşık 90 milyar dolar önüne koydu. Musk'ın servetinin çoğu Tesla'daki hisselerine bağlı ve seçimden bu yana geçen dört işlem gününde elektrikli araç üreticisinin hissesi yaklaşık yüzde 39 arttı. Bu, şirketin piyasa değerini 1 trilyon doların çok üzerine çıkardı.

TRUMP'I BEYAZ SARAY'A GERİ GETİRMEK TAM ZAMANLI ÇALIŞTI

Elon Musk, Donald Trump'ı Beyaz Saray'a geri getirmek için resmen tam zamanlı çalıştı. Sağ eğilimli seçmenleri kaydetmek için bir salıncak eyalet operasyonunu finanse etti ve favori adayı için bir vekil olarak mitingler düzenledi.

America PAC dilekçelerinden birini imzalayan kayıtlı seçmenlere 1 milyon dolarlık bağışlar verdi ve Pensilvanya'da yasadışı bir piyango düzenlediği için dava edildi.

Musk ayrıca 2022'de satın aldığı sosyal medya platformu X'i, Trump'a olan desteğini sürekli olarak duyurmak için kullanırken, rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında ve göç ve seçmen dolandırıcılığı gibi konular hakkında da sık sık bilgiler yaydı.

YATIRIMLARININ KARŞILIĞINI ALABİLMENİN PEŞİNDE

CNBC News'in bildirdiğine göre, Musk, Tesla ve X'in yanı sıra savunma sanayi şirketi SpaceX, yapay zeka girişimi xAI, beyin bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink ve tünelleme girişimi Boring Co.'yu da içeren geniş iş imparatorluğunun önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek için uzun zamandır düzenleyici otoriteyi azaltmaya çalışıyordu.

Bu şirketler şu anda menkul kıymetler yasası ihlalleri, işyeri güvenliği, işçi ve medeni haklar ihlalleri, federal çevre yasalarının ihlalleri, tüketici dolandırıcılığı ve araç güvenliği kusurları gibi konularla ilgili olarak federal kurumlar tarafından açılan bir dizi soruşturma ve davayla karşı karşıya.

SERVETİNE SERVET KATTI

Elon Musk, son verilere göre 411,06 milyon Tesla hissesine ve yaklaşık 304 milyon performansa dayalı opsiyona sahip. Ocak ayında, Delaware Şansölye Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, Musk'ın opsiyonları içeren 2018 tarihli tarihi maaş paketini, kısmen Musk'ın yönetim kurulunu kontrol etmesi nedeniyle "anlaşılmaz" olarak nitelendirerek iptal etmişti. Hissedarlar daha sonra Haziran ayında paketi geriye dönük olarak onaylamak için oy kullandı. McCormick, Musk'ın tazminatının geri verilip verilmeyeceğine ilişkin nihai kararın yakında verileceğini söyledi.

Seçimin ardından Forbes'a göre Musk'ın net serveti 320 milyar dolara ulaşarak dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın 90 milyar dolar önüne geçti.

COİNBASE CEO'SU DA KAZANDI

Seçim sonrası büyük kazanç elde eden tek milyarder teknoloji yöneticileri Musk ve Ellison değil.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Trump'ın zaferinden bu yana net değerine yaklaşık 4,5 milyar dolar ekledi . Coinbase hisseleri Pazartesi günü %20 yükselerek Salı gününden bu yana kazançlarını %67'ye çıkardı.

Kripto paralar seçimden bu yana toparlandı, bitcoin pazartesi günü yaklaşık %29 artarak 88.000 doların üzerindeki bir rekora ulaştı.