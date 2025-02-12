Elon Musk uyardı: ABD iflas edebilir

ABD eski Başkanı Donald Trump tarafından federal maliyet azaltma çalışmalarına liderlik etmek üzere görevlendirilen Elon Musk, ülkedeki harcamaların kontrol altına alınmaması halinde ABD’nin iflas edebileceği konusunda uyardı. Beyaz Saray'da Trump ile birlikte bir konuşma yapan Musk, hükümet harcamalarının azaltılmasının sadece bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Trump'ın kurduğu ve "DOGE" (Devlet Verimliliği Departmanı) adını verdiği birim aracılığıyla bu göreve getirilen Musk, gazetecilere verdiği demeçte "Bu isteğe bağlı bir durum değil. Harcamalar bu şekilde devam ederse ABD ekonomik bir çıkmaza girebilir ve iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

ŞEFFAFLIK TARTIŞMALARI VE ELEŞTİRİLERE YANIT

Musk, göreve getirilmesi konusunda ortaya atılan şeffaflık eksikliği ve olası çıkar çatışmaları eleştirilerini reddetti. "Hatalarım olacaktır, ancak esasen seçilmemiş bir bürokrasinin kontrolüne karşı savaşıyorum" ifadelerini kullandı. Musk, "devlet kaynaklarının israfını" azaltmaya yönelik ciddi adımlar atacağını söylerken, büyük kurumsal yapıların fazla harcamalarının da mercek altına alınacağını belirtti.

TRUMP’TAN YENİ KARARNAME

Trump, Musk'ın başında olduğu DOGE'nin yetkilerini genişletmek üzere yeni bir kararname imzaladı. Bu kararnamenin, devlet kurumlarının harcamalarında daha fazla kesinti yapmalarını zorunlu hale getireceği belirtiliyor. Trump, "ABD ekonomisinin geleceği için gereklilikleri yerine getirmekten kaçınamayız. Musk ve DOGE ekibi, federal israfı en aza indirmek için sert ama gerekli adımlar atacaktır" dedi.

ELEŞTİRİLER VE HUKUKİ TARTIŞMALAR

Ancak eleştirmenler, Musk'ın federal harcamalar konusunda bu kadar büyük bir yetkiye sahip olmasını endişeyle karşılıyor. Bazı hukukçular, bu tür bir yetkinin anayasal bir sorun yaratabileceğini, gücün yasama ve yargı denetimi olmadan tek bir kişiye verilmesinin demokrasinin temellerini zedeleyebileceğini savunuyor.

Ayrıca, federal kurumların bazısı bu kesintilerin kamu hizmetlerini aksatabileceği uyarısında bulunuyor. Savunma, sağlık ve eğitim gibi kritik alanlarda yapılacak kesintilerin toplumu olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

