Elon Musk’ın Grok uygulaması Türkiye'de kullanıma sunuldu

30 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:28

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Grok uygulamasını Türkiye’deki iPhone kullanıcıların açtı.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, geliştirdiği sohbet robotu Grok’un bağımsız mobil uygulamasını Türkiye’deki iPhone kullanıcılarının hizmetine sundu. Daha önce yalnızca X platformunda erişilebilen Grok, artık App Store üzerinden indirilebiliyor.

GROK, GERÇEK ZAMANLI VERİ ERİŞİMİ SAĞLIYOR

Grok, gerçek zamanlı veri erişimi sunarak web ve X platformundan bilgi alabiliyor. Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla metinleri yeniden yazma, uzun içerikleri özetleme, soruları yanıtlama gibi üretken yapay zeka özelliklerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra, Grok’un metinden görüntü oluşturma yeteneği de bulunuyor.

GROK’UN WEB SÜRÜMÜ YOLDA

xAI, Grok’un yalnızca mobil cihazlarda değil, web üzerinden de erişilebilir olması için çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamanın bağımsız bir internet sitesi üzerinden sunulması planlanırken, grok.com adresinde şimdilik “çok yakında” mesajı yer alıyor.

GÖRSEL ÜRETME YETENEĞİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Grok’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, “fotogerçekçi” seviyede görseller üretebilmesi. OpenAI’nin ChatGPT’sine rakip olarak görülen Grok, görsel üretme konusunda daha geniş bir yetkinliğe sahip. Ünlü kişilerin veya telif hakkına tabi figürlerin görsellerinin oluşturulabilmesi, kullanıcılar için yeni yaratıcı olanaklar sunarken, bazı etik tartışmaları da beraberinde getiriyor.