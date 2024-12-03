Elon Musk’ın maaş zammına mahkemeden ret

03 Aralık 2024 09:17 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:17

Elon Musk'ın Tesla’dan alacağı rekor maaş paketi, mahkeme tarafından bir kez daha reddedildi. Yargıç, yönetim kurulunun Musk’a bu şartlarda ödeme yapılmasının adil olduğunu kanıtlayamadığını belirtti.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a verilmesi planlanan ve milyarlarca dolarlık bir maaş paketi, bir kez daha mahkeme engeline takıldı. Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, Tesla​ hissedarlarının Haziran ayında onayladığı bu dev ödeme planını bir kez daha reddetti.

Musk’ın maaş paketi, 303 milyon Tesla hisse opsiyonundan oluşuyor ve şu anki değeri yaklaşık 101 milyar dolar. Ancak aynı yargıç, Ocak ayında da bu paketi geçersiz kılmıştı. O dönemde maaş paketinin değeri yaklaşık 56 milyar dolardı.

MAHKEMEDEN ÇIKAN KARAR

Mahkeme, Tesla’nın en büyük hissedarlarından birinin açtığı davada, şirket yönetim kurulunun Musk’a bu kadar yüksek bir ödeme yapılmasının “adil” olduğunu kanıtlayamadığını belirtti. Mahkeme, yönetim kurulunun Musk’ın lehine hareket ettiğine ve bağımsız kararlar almadığına dikkat çekti.

Elon Musk​ ve avukatları, bu yıl haziran ayında yapılan oylamada, Musk ve kardeşi Kimbal Musk’a ait olmayan hisselerin %84’ünün maaş paketini yeniden onayladığını belirterek Ocak kararını temyize götürdü. Ancak mahkeme, bu savunmayı da geçersiz buldu.

Yargıç McCormick, kararında, hissedarların bu onayı vermesinin, maaş paketinin onların çıkarına olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. “Savunma avukatları yaratıcı bir argüman geliştirmiş olsa da, bu teori hukukta kabul görmüş birçok ilkeye ters düşüyor” dedi.

MUSK, TESLA'DAN NAKİT MAAŞ ALMIYOR

Musk, Tesla’da nakit maaş veya ikramiye almıyor. Bunun yerine, Tesla hisselerini piyasa değerinin çok altında satın alma hakkı veren hisse opsiyonu paketlerinden kazanç sağlıyor. Ancak mahkeme, bu ödeme planının hissedarlar için adil olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Tesla yönetim kurulunun Musk’a ödenmesi gereken daha makul bir tutar belirleyebileceğini, ancak bunun yerine Musk’ın istediği şartları kabul ettiklerini ve bu şartların adil olduğunu kanıtlayamadıklarını belirtti.

Tesla yönetimi, CEO’nun şirketle daha fazla ilgilenmesini sağlamak için bu maaş paketini gerekli gördüğünü savunmuştu. Ancak Musk’ın Tesla dışında SpaceX, Neuralink, Boring Company ve X gibi başka şirketlerde de liderlik pozisyonları bulunuyor.

Son dönemde Musk’ın dikkati, Washington’daki gelişmelere de yönelmiş durumda. 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a milyonlarca dolar bağış yapan Musk, Trump’ın seçim kampanyasında da aktif bir rol aldı. Hatta Trump, Musk’ı ve eski başkan adaylarından Vivek Ramaswamy’i yeni kurulan “Devlet Verimliliği Departmanı”nın başına getirdi. Bu grup, federal bütçeyi kısmak ve devlet düzenlemelerini azaltmak için çalışacak.