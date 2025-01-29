Elon Musk’tan büyük hamle: Banka işine giriyor

29 Ocak 2025 10:05 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:11

X, 2025’te devreye girecek X Money ile finans sektörüne giriyor. Visa iş birliği sayesinde kullanıcılar, platform üzerinden anlık para transferi yapabilecek. Musk, X’i geleneksel bankacılığa alternatif hale getirmeyi hedefliyor!

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Elon Musk, sosyal medya platformu X’i bir adım öteye taşıyarak finans sektörüne girmeye hazırlanıyor. 2025 yılında hayata geçmesi planlanan X Money adlı yeni finansal hizmetle kullanıcılar, platform üzerinden anlık para transferi yapabilecek.

X MONEY İLE VİSA ORTAKLIĞI KURULUYOR

X CEO’su Linda Yaccarino, platformun Visa ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu anlaşma sayesinde kullanıcılar, Visa Direct sistemi üzerinden hızlı ve güvenli para transferleri gerçekleştirebilecek.

Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra platformu sadece bir sosyal medya ağı olmaktan çıkarıp "her şey uygulaması" haline getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. X Money, bu vizyonun ilk somut adımı olarak görülüyor.

MUSK: “BANKA HESABINA GEREK KALMAYACAK”

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda X’in klasik bankacılık sistemlerine alternatif olabileceğini söylemişti. “Ödemeler derken, bir kişinin tüm finansal hayatını kastediyorum” diyen Musk, banka hesaplarına gerek kalmadan finans yönetimi yapabilen bir sistem kurmayı hedefliyor.

X Money’nin, kullanıcıların tek bir platform üzerinden para gönderme, ödeme yapma ve finansal işlemlerini yönetme imkanı sunacağı belirtiliyor.

WECHAT MODELİ İLHAM KAYNAĞI

Musk’ın bu hamlesinin Çin’in popüler süper uygulaması WeChat’ten ilham aldığı düşünülüyor. WeChat, mesajlaşma, ödeme sistemleri, alışveriş, yemek siparişi ve daha birçok hizmeti tek bir platformda sunarak milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor.

X de benzer bir stratejiyle, kullanıcıların finansal işlemlerini kolaylaştıran, bankalara olan bağımlılığı azaltan bir sistem kurmayı amaçlıyor.

X Money, Chase, CashApp ve Venmo gibi dev finansal hizmet platformlarına rakip olmayı planlıyor. Musk’ın hedefi, X’i sosyal medyadan öteye taşıyıp finans dünyasında önemli bir oyuncu haline getirmek.