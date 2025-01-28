ABD'li savunma şirketi, Elon Musk'a dert yandı: "İHA pazarını Türkiye'ye kaptırdık"

28 Ocak 2025 16:29 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:30

ABD savunma şirketi General Atomics CEO'su Linden Blue, Elon Musk'a Amerikan hükümetinin savunma sektöründeki yavaş bürokratik süreçlerini eleştirdiği bir mektup yazdı. Blue, Türkiye'nin İHA ihracatında ABD'yi geride bıraktığını vurgularken, ABD'nin savunma politikalarında cesur reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Musk'tan bu konuda yardım istedi.

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ABD'nin önde gelen savunma ve insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden General Atomics'in CEO'su Linden Blue, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Elon Musk'a dikkat çekici bir mektup gönderdi. Mektupta, ABD'nin savunma sektöründeki yavaş bürokratik süreçler nedeniyle İHA pazarında yaşadığı kayıplara vurgu yaparken, Türkiye'nin bu alandaki yükselişine dikkat çekti.

"RAKİPLERİMİZ, PAZARIMIZI ELE GEÇİRDİ"

General Atomics CEO'su Linden Blue, mektubunda ABD'nin savunma tedarik sistemindeki yavaşlık ve etkisiz politikaları eleştirdi. Şirketin ihracat pazarında Türkiye, Çin ve İsrail gibi ülkelerin ABD'ye karşı ciddi bir üstünlük sağladığını açık bir dille ifade eden Blue, şu ifadelere yer verdi:

"Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, AR-GE'ye ve modernize edilmiş üretim altyapısına yeniden yatırım yapmak için daha az finansman anlamına geliyor."

TÜRKİYE'NİN İHA BAŞARISINA DİKKAT ÇEKTİ

Mektupta, Türkiye'nin İHA ve SİHA alanında uluslararası başarılarına vurgu yapan Linden Blue, ABD'nin bu alandaki liderliği kaybettiğini belirtti. Türkiye, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi gelişmiş sistemleriyle dünya çapında pek çok ülkenin dikkatini çekerken, ihracat başarısıyla da rakiplerine meydan okuyor.

General Atomics CEO'su, Elon Musk'a gönderdiği mektupta, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) bu konuda kritik bir rol oynayabileceğini belirtti. Savunma sektöründeki prosedürlerin askerlere gerekli teknolojilerin zamanında teslim edilmesini engellediğini ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Geçmiş reform çabaları başarısız oldu. DOGE anlamlı bir değişime öncülük etme potansiyeline sahip ve elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız." ifadeleri ile ABD savunma politikalarında acil bir değişim ihtiyacını açıkça ortaya koydu.