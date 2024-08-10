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AKSUNGUR'dan milli motorla bir başarı daha! 100 uçuş başarıyla tamamlandı

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 15:07 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:11
AKSUNGUR&#039;dan milli motorla bir başarı daha! 100 uçuş başarıyla tamamlandı

TUSAŞ'ın kesintisiz, gündüz/gece İstihbarat Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA'sı AKSUNGUR, milli motor TEI-PD170 ile 100. uçuşunu başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli AKSUNGUR İHA'nın, milli motor TEI-PD170 ile birlikte 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdiğini belirtti.

AKSUNGUR, MİLLİ MOTOR TEI-PD170 İLE İLK KEZ KASIMDA UÇMUŞTU

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKSUNGUR İHA, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 motorla ilk kez 2023 Kasım ayında 2 saat 30 dakika boyunca uçarak, 30 bin feetlik yüksekliğe ulaşmıştı.

AKSUNGUR'dan milli motorlar bir başarı daha! 100 uçuş başarıyla tamamlandı - 1. Resim

AKSUNGUR İHA, TOPLAM 520 SAAT UÇTU

Milli imkanlarla üretilen motorla birlikte bir başarıya daha imza atan AKSUNGUR, toplamda 520 saat uçuş gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AKSUNGUR MİLLİ MOTORLA GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR! AKSUNGUR Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Milli motor TEI-PD170 ile 100. uçuşunu gerçekleştirdi!

Toplamda 520 saat uçuş
Çıkılan Azami İrtifa 30.000 Feet
Tek Sortide Azami Uçuş 45 Saat"

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Kaynak: Tgrthaber.com
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