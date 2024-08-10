AKSUNGUR'dan milli motorla bir başarı daha! 100 uçuş başarıyla tamamlandı

10 Ağustos 2024 15:07 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:11

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli AKSUNGUR İHA'nın, milli motor TEI-PD170 ile birlikte 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdiğini belirtti.

AKSUNGUR, MİLLİ MOTOR TEI-PD170 İLE İLK KEZ KASIMDA UÇMUŞTU

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKSUNGUR İHA, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 motorla ilk kez 2023 Kasım ayında 2 saat 30 dakika boyunca uçarak, 30 bin feetlik yüksekliğe ulaşmıştı.

AKSUNGUR İHA, TOPLAM 520 SAAT UÇTU

Milli imkanlarla üretilen motorla birlikte bir başarıya daha imza atan AKSUNGUR, toplamda 520 saat uçuş gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AKSUNGUR MİLLİ MOTORLA GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR! AKSUNGUR Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Milli motor TEI-PD170 ile 100. uçuşunu gerçekleştirdi!

Toplamda 520 saat uçuş

Çıkılan Azami İrtifa 30.000 Feet

Tek Sortide Azami Uçuş 45 Saat"