Bayraktar Akıncı bir testi daha başarıyla geçti! Hedefleri tam isabet vurdu 

10 Ağustos 2024 00:28 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 00:31

AKINCI ve ANKA için Endonezya yeniden kapıda! Üst düzey askeri yetkiliden Selçuk Bayraktar'a ziyaret

AKINCI ve ANKA için Endonezya yeniden kapıda! Üst düzey askeri yetkiliden Selçuk Bayraktar'a ziyaret

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında, AKINCI TİHA'ya yerli ve milli mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu da başarıyla devam ediyor.

Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Bayraktar Akıncı'dan bir başarı daha geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın mühimmat atış testinden başarıyla geçtiğini duyurdu.

AKINCI TAARRUZİ İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Havada Kalış:24 Saat

Maksimum İrtifa: 40.000 Feet

Operasyonel İrtifa: 30.000 Feet

Seyir Hızı: 130 – 195 Knots

Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)

Kalkış Ağırlığı: 5.500 kg

Kanat Açıklığı: 20 mt

Yükseklik: 4.1 mt

Uzunluk: 12.2 mt

Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)

Veri Ağı: LOS\SATCOM

Radar: Milli AESA (Hava/SAR)

Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu

Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A