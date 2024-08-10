Bayraktar Akıncı bir testi daha başarıyla geçti! Hedefleri tam isabet vurdu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayraktar Akıncı'nın mühimmat atışlarında bir testi daha başarıyla geçtiğini açıkladı. Bayraktar Akıncı TOLUN Mühimmat Atış Testleri'ni başarıyla gerçekleştirdi. Test anlarını Selçuk Bayraktar X hesabından paylaşıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında, AKINCI TİHA'ya yerli ve milli mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu da başarıyla devam ediyor.
Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Bayraktar Akıncı'dan bir başarı daha geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın mühimmat atış testinden başarıyla geçtiğini duyurdu.
AKINCI TAARRUZİ İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Havada Kalış:24 Saat
Maksimum İrtifa: 40.000 Feet
Operasyonel İrtifa: 30.000 Feet
Seyir Hızı: 130 – 195 Knots
Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)
Kalkış Ağırlığı: 5.500 kg
Kanat Açıklığı: 20 mt
Yükseklik: 4.1 mt
Uzunluk: 12.2 mt
Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)
Veri Ağı: LOS\SATCOM
Radar: Milli AESA (Hava/SAR)
Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu
Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A