AKINCI, süpersonik füze ile tam isabet! Selçuk Bayraktar paylaştı...

04 Haziran 2024 00:58 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 01:06

Selçuk Bayraktar’dan dikkat çeken anma mesajı! 'Bize ilham olan şampiyon'

Selçuk Bayraktar’dan dikkat çeken anma mesajı! 'Bize ilham olan şampiyon'

Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-122'si ile atış testi yapıldı ve tam isabet vuruldu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Hedefi vurduğu görüntüler büyük ilgi gördü.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bayraktar şu notu düştü:

Bayraktar AKINCI

2 Supersonik Füze / Supersonic Missile.

1 x TV Güdüm / Guidance İHA-122

1 x Lazer Güdüm / Guidance İHA-122

Tam isabet / Bull's Eye