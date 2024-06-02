KIZILELMA'ya yerli motor müjdesi! Haluk Bayraktar duyurdu

02 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 17:11

Ülkemizi Savunma ve Havacılık Sanayisinde üst lige taşıyan BAYKAR şirketi 33 ülkeden fazla ülkeye İHA ve SİHA ihraç ediyor.

BAYKAR şirketinin son olarak üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, şimdiden tüm dünyanın gündeminde. İlk olarak TEKNOFEST 2023’te uçan KIZIELMA’NIN seri üretimi bu yıl başlıyor.

“EN GELİŞMİŞ SAVAŞ UÇAĞINI YAPAN ÜLKE OLACAĞIZ”

Savunma ve Havacılık Sanayisi hakkında özel bir dergiye röportaj veren BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar; insansız savaş uçağı KIZIELMA için 5 yıl içerisinde yerli motor üreteceklerini ifade etti:

“Beş yıl sonra seri üretim aşamasına gelmiş kendi türbin motorumuzu da üreteceğiz. Böylece motoru da milli olan dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapan ülke haline geleceğiz...”

HEDEF KIZILELMA

KIZILELMA, insansız hava aracı üreticisi BAYKAR Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbo fan motorlu ve stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır. Bayraktar MİUS için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştı. Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştı.

Bu tarihte Bayraktar MİUS'a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bayraktar KIZILELMA'NIN gövdesi, stealth teknolojisine uygun olarak tasarlandı. Böylece uçağın düşük radar izine sahip olması planlandı. Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri sayesinde KIZILELMA'NIN yüksek manevra kabiliyetine kavuşması hedeflendi.

KIZILELMA’NIN ÖZELLİKLERİ

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ



500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER



Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık