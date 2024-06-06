Bayraktar AKINCI iki testi geçti, görüntüleri nefes kesti
Baykar lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın kritik iki mühimmat testini sosyal medyadan paylaştı.
Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın kritik testlerini sosyal medyadan paylaştı. Bayraktar AKINCI İHA- 230 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
AKINCI'DAN NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER
AKINCI aynı zamanda TOLUN Mühimmat Atış Testini de başarıyla geçti.
Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
AKINCI TAARRUZİ İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Havada Kalış:24 Saat
Maksimum İrtifa: 40.000 Feet
Operasyonel İrtifa: 30.000 Feet
Seyir Hızı: 130 – 195 Knots
Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)
Kalkış Ağırlığı: 5.500 kg
Kanat Açıklığı: 20 mt
Yükseklik: 4.1 mt
Uzunluk: 12.2 mt
Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)
Veri Ağı: LOS\SATCOM
Radar: Milli AESA (Hava/SAR)
Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu
Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A