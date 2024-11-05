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Emeklilerin cebine koyduğu zam oranı belli oldu: Yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte 4A-4B- 4C SSK Bağkur maaş tablosu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:04

En düşük emekli maaşı ve 4A-4B- 4C SSK, Bağkur zam oranları için kritik veri açıklandı. İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. TÜİK 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken bu veriyle birlikte en düşük Bağkur ve SSK emekli maaş zammı da hesaplandı. İşte en güncel yeni emekli maaş zammı hesaplama tablosu.

SSK, Bağkur memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı netleşti. Ekim ayı enflasyonu açıklandı. Ekimde enflasyon aylık yüzde 2,88 yıllık ise yüzde 48,5 oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon ise yüzde 12,6 olarak  açıklanmış oldu. 2025 ocak ayı emekli maaş zammı bu oranlarla netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşı ve yeni emekli maaş tablosu haberimizde.

Emeklerin cebine koyduğu zam oranı belli oldu: Yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte 4A-4B- 4C SSK Bağkur maaş tablosu - 1. Resim

EMEKLİLER YÜZDE 12,06 ZAMMI CEBİNE KOYDU

Ekim ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 4 aylık enflasyon verisi de belli oldu. Emekliler ve memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli veri 6 aylık enflasyon. Yani temmuzla aralık ayı arasında oluşacak enflasyon oranı demek. Hem memurların hem de emeklilerin
maaş artışlarını belirleyecek bu oran kritik önem taşıyor. İlerleyen aylarda kasım ve aralık enflasyonu da eklenecek ve 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.

Son gelen ekim ayı enflasyonu ile birlikte  4 aylık veri kesinleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken bu veriyle birlikte en düşük Bağkur ve SSK emekli maaş zammı da hesaplandı. Bu oran emeklinin cebine girmiş oldu.

Emeklerin cebine koyduğu zam oranı belli oldu: Yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte 4A-4B- 4C SSK Bağkur maaş tablosu - 2. Resim

YENİ SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

4 aylık orana göre Ocak 2025 emekli maaşları şöyle;

MEVCUT MAAŞ4 AYLIK ORANA GÖRE YENİ MAAŞ (% 12,06)
12.50014.008
12.60014.120
13.00014.568
13.50015.128
15.00016.809
15.50017.369
16.00017.930
18.00020.171
19.00021.291
20.00022.412
24.00026.894
25.00028.015
26.00029.136
30.00033.618
31.00034.739
32.00035.859
39.00043.703
40.00044.824

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

En düşük maaş şu anda 12.500 lira. 4 aylık oran göre yüzde 12,06 artırıldığında taban maaş 14 bin 7 liraya yükseliyor.

Emeklerin cebine koyduğu zam oranı belli oldu: Yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte 4A-4B- 4C SSK Bağkur maaş tablosu - 3. Resim

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Bu taban maaşa yüzde 20'lik refah payı ile birlikte bir artış yapıldığında rakam 15 bin lirayı bulabilir. Bütün bu enflasyon artışları ocak maaşlarına yansıyacak. Önümüzdeki ay ve aralık enflasyonu ile birlikte rakamlar kesinleşecek.

Emeklerin cebine koyduğu zam oranı belli oldu: Yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte 4A-4B- 4C SSK Bağkur maaş tablosu - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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