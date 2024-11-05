Emeklilerin cebine koyduğu zam oranı belli oldu: Yeni maaşlar ortaya çıktı! İşte 4A-4B- 4C SSK Bağkur maaş tablosu

05 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:04

En düşük emekli maaşı ve 4A-4B- 4C SSK, Bağkur zam oranları için kritik veri açıklandı. İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. TÜİK 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken bu veriyle birlikte en düşük Bağkur ve SSK emekli maaş zammı da hesaplandı. İşte en güncel yeni emekli maaş zammı hesaplama tablosu.

SSK, Bağkur memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı netleşti. Ekim ayı enflasyonu açıklandı. Ekimde enflasyon aylık yüzde 2,88 yıllık ise yüzde 48,5 oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon ise yüzde 12,6 olarak açıklanmış oldu. 2025 ocak ayı emekli maaş zammı bu oranlarla netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşı ve yeni emekli maaş tablosu haberimizde.

EMEKLİLER YÜZDE 12,06 ZAMMI CEBİNE KOYDU

Ekim ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 4 aylık enflasyon verisi de belli oldu. Emekliler ve memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli veri 6 aylık enflasyon. Yani temmuzla aralık ayı arasında oluşacak enflasyon oranı demek. Hem memurların hem de emeklilerin

maaş artışlarını belirleyecek bu oran kritik önem taşıyor. İlerleyen aylarda kasım ve aralık enflasyonu da eklenecek ve 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.

Son gelen ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık veri kesinleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken bu veriyle birlikte en düşük Bağkur ve SSK emekli maaş zammı da hesaplandı. Bu oran emeklinin cebine girmiş oldu.

YENİ SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

4 aylık orana göre Ocak 2025 emekli maaşları şöyle;

MEVCUT MAAŞ 4 AYLIK ORANA GÖRE YENİ MAAŞ (% 12,06) 12.500 14.008 12.600 14.120 13.000 14.568 13.500 15.128 15.000 16.809 15.500 17.369 16.000 17.930 18.000 20.171 19.000 21.291 20.000 22.412 24.000 26.894 25.000 28.015 26.000 29.136 30.000 33.618 31.000 34.739 32.000 35.859 39.000 43.703 40.000 44.824

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

En düşük maaş şu anda 12.500 lira. 4 aylık oran göre yüzde 12,06 artırıldığında taban maaş 14 bin 7 liraya yükseliyor.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Bu taban maaşa yüzde 20'lik refah payı ile birlikte bir artış yapıldığında rakam 15 bin lirayı bulabilir. Bütün bu enflasyon artışları ocak maaşlarına yansıyacak. Önümüzdeki ay ve aralık enflasyonu ile birlikte rakamlar kesinleşecek.