Emekli banka promosyonları 40 bin TL'ye çıkacak! O tarih işaret edildi: SGK ile bankalar arasında yeni protokol

Mart ayında SGK ile yapılacak yeni protokol kapsamında banka emekli promosyonlarının 40 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Yılbaşındaki zamlarla birlikte özel bankalar, emekli promosyonlarını 25 bin TL'ye kadar artırmışken, kamu bankaları ise bu tutarı 27 bin TL'ye kadar çıkarmıştı. Yeni iddiaya göre, mart ayında SGK ile yapılacak yeni protokol kapsamında banka emekli promosyonları 40 bin TL olacak.

EMEKLİ PROMOSYONLARI 40 BİN TL OLACAK

Emekli promosyonları 40 bin liraya çıkıyor. Tarih verildi. Sputnik’te yer alan habere göre, şu anda 19 kamu ve özel banka ile SGK arasında mevcut promosyon anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmanın yenilenmesi gündemde. Emekli prmosyon ödemelerinin mart ayında promosyonların 40 bin TL'ye kadar çıkabileceği konuşuluyor.

EMEKLİYE 'BEKLEYİN' UYARISI

Sosyal Güvenlik uzmanları, daha yüksek promosyon almak isteyen emeklilere mart ayında yapılacak olan yeni anlaşmayı beklemelerini tavsiye etti. Yeni anlaşmalarla emekli promosyonlarının yüzde 50 oranında artması beklenirken 8 bin TL ile 12 bin TL arasında olan promosyonların da 12 bin TL ile 18 bin TL arasına çıkması öngörülüyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Şu anda bir kamu bankası, 12 bin TL’lik emekli promosyonunun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme yaparak toplamda 27 bin TL’ye kadar ödeme veriyor.