Yağ ve margarin fiyatı Ramazan Bayramı sonuna kadar değişmeyecek! Trakya Birlik açıkladı

Trakya Birlik, Ramazan Bayramı'na kadar tüm rafine yağ ve margarin ürünlerinde fiyat değiştirmeyeceğini açıkladı. Enflasyonla mücadeleye destek olmak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla karar aldıklarını belirten Trakya Birlik, bayram sonrası dönemde de üreticilerin ve tüketicilerin yararına olacak bir fiyat mekanizması oluşturmak için çalışacağını vurguladı.

YAĞ VE MARGARİN GRUBU BAYRAMA KADAR SABİT

Trakya Birlik, tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerinde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyeceğini duyurdu. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekilerek, enflasyonla mücadele sürecine destek vermek amacıyla fiyat istikrarını koruma kararı alındığı belirtildi.

Rafine yağ ve margarin sektörlerinin jeopolitik gelişmeler, küresel iklim krizi, döviz kuru dalgalanmaları ve ithal girdi bağımlılığı gibi birçok risk faktörü nedeniyle fiyat istikrarı sağlamanın zor olduğu sektörlerin başında geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele sürecine katkıda bulunmak, 2025 yılında toplum refahını artırmak ve güvenli gıdaya erişimi sağlamak amacıyla üretimini yaptığımız tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyeceğiz. Bayram sonrasındaki süreçte de üreticilerimiz için tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, tüketicilerimiz içinse uygun fiyatlı gıda temini adına en ideal fiyat mekanizmasının oluşturulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”