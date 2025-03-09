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 | Kübra Çelepi

Emekli banka promosyonu için yeni anlaşma olmasa da güzel haber var! Yeni dönem başlıyor

Emekli promosyonları rekor kırmaya devam ediyor. Martta bankalar arasındaki rekabet hız kazanacak. Kamuoyunda, SGK ile bankalar arasında mart ayında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı yönünde beklentiler artmıştı. Ancak son gelişmeler, bu beklentinin gerçekleşmeyeceğini ve bankaların promosyon tutarlarını serbest piyasa koşullarında belirleyeceğini ortaya koydu. Buna rağmen emeklilerin promosyonları hızla artmaya devam ediyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 14:45

SGK ile bankalar arasında mart ayında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağına dair beklentiler yükselmişti. Yine de emeklilerin promosyonları yukarı doğru ilerliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2017 yılında başlatılan promosyon ödemelerinin 2024'te 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değiştiğini belirtti. Ancak bankaların bu tutarları serbest piyasa koşullarında daha da artırması bekleniyor. Yılmaz, emekli maaşlarındaki artışla paralel olarak promosyonların 25 - 27 bin TL'yi aşarak, en yüksek seviyelerine çıkacağına dikkat çekti.

BANKALAR PROMOSYON TUTARLARINI SERBEST BELİRLEYECEK

Mart ayında imzalanması beklenen promosyon protokolü hayata geçmeyecek. Bankaların, emekli promosyonlarını bağımsız olarak belirlemeye devam edecek. Ancak yine de emekliler için bir avantaj kapıda. Çünkü promosyonların mart ayında yükselmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon ödemelerinin 2024 yılında 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değiştiğini hatırlatarak, bu rakamların serbest piyasa koşullarında artmaya devam edeceğini söyledi. Yeni protokolün imzalanması durumunda ise emekliler daha avantajlı koşullarda promosyon alacak, bankalar arasındaki rekabet ise artacak.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Emekli maaşı banka promosyonları, 2025 Mart ayı başında güncellendi. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların sunduğu yeni promosyon tutarları belli oldu.

Güncel emekli promosyon tutarları şöyle;

  • Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye varan promosyon, 3 yıllık peşin ödeme.
  • Halkbank: Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon.
  • VakıfBank: 27.000 TL'ye varan promosyon, 12.000 TL’lik ödeme ve 15.000 TL’lik alışveriş fırsatı.
  • Akbank: 15.000 TL’ye varan promosyon ve 2.500 TL chip-para, toplamda 17.500 TL ödül.
  • Garanti BBVA: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon (1-31 Mart 2025 tarihleri arasında).
  • İş Bankası: Maaş aralığına göre 5.000 TL - 12.000 TL arası promosyon ödemesi.
  • TEB: 21.000 TL’ye varan promosyon, 12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon.
  • ING: 15.000 TL’ye varan promosyon, toplamda 25.000 TL’ye kadar ek promosyon.
  • Yapı Kredi: 20.000 TL’ye varan nakit promosyon
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Sıkça Sorulan Sorular

Hangi banka 27 bin promosyon veriyor?
Vakıfbank
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