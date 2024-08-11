Emekli banka ve kredi kartı uygulaması başladı! İşte emeklilere özel giyim, sağlık ve marketlerde indirimler

11 Ağustos 2024 10:30 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:41

Emekliye müjde! Tüm kurumlar belli oldu, indirimler yüzde 50'ye kadar çıkıyor! İşte emekli promosyonu için güncellenen rakam

Emekliye müjde! Tüm kurumlar belli oldu, indirimler yüzde 50'ye kadar çıkıyor! İşte emekli promosyonu için güncellenen rakam

Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesabı! 4 farklı senaryo masada: SSK ve Bağkur emekli maaşı için rakamlar belli oldu

Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesabı! 4 farklı senaryo masada: SSK ve Bağkur emekli maaşı için rakamlar belli oldu

Emekliler için sevindirici haberler var. Emeklilere yeni müjdeyi SGK verdi. 2024 Emekliler Yılı'nda en düşük emekli maaşının artırılmasının ardından aylıklara can suyu olacak ilave indirimler devreye alındı. 1 ilde emeklilere özel giyim, sağlık ve market gibi alanlarda indirimler verilecek. Sizler için emekli indirim listesini derledik.

SGK EMEKLİ İNDİRİM LİSTESİ

Tıklanma sayısı 7,5 milyonu aşan emeklilere özgü www.emekliler.gov.tr sitesinde emeklilere sağlanan haklar ile emeklilere özel ayrıcalık, indirim ve kampanyaları sıralandı.

5 BİNDEN FAZLA FİRMAYLA EMEKLİ İNDİRİM ANLAŞMASI

81 ilde emeklilere özel birçok alanda 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı.

PTTCELL tarafından emeklilere özel "Emekli Paketi" verildi. Uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunan paket emeklilerin yüzünü güldürdü. Ayrıca PTT KARGO'da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlandı.

2024 yılı içinde yüzde 50, PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim imkanı getirildi.

Emeklilere, şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim sağlandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmaları sağlandı.

Kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim verildi.

Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tes-İş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim getirildi.

TCDD'de emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

16 BANKAYLA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI

SGK ve hükümet banka ve kredi kartı uygulamasını devreye aldı. 16 bankayla yapılan iş birliği protokolleri emekli ve ailesini mutlu edecek. Emeklilere giyim, sağlık ve market gibi temel ihtiyaçlarda özel indirimler verilecek.

Bu kartlarla emeklilerin kendilerine özel tanımlanan indirim ve ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

Kartlarda Türkiye Yüzyılı logosu ve Emekliler Yılı logosuna yer verildi.

Giyim, sağlık, market gibi temel ihtiyaçlarda özel indirimler yapılacak bu kartlarda SGK ve TROY işbirliği yaptı.

EMEKLİ DANIŞMANI UYGULAMASI

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinde emeklilere ayrıcalık tanındı.

Çağrı merkezi danışmanca öncelikli olarak hizmet verilmesi için Emekli Danışmanı Uygulaması hizmeti başladı.