Emekli bayram ikramiyesi milyonlar tarafından merak ediliyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacağını açıkladı. Bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseldi.

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Milyonların merakla beklediği bayram ikramiyesi rakamını Abdullah Güler açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 2025 yılı emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLANDI

2018'de 1000 TL ödenerek başlayan bayram ikramiyesi 2021'de 1100 TL, 2023'te 2 bin TL, 2024'te ise 3 bin TL olmuştu. 2025 yılı için 16 milyonu aşkın emeklinin merakla beklediği haber geldi. Emekliye bayram ikramiyesinde tutar belli oldu. Bu yıl emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. Böylece emekli bayram ikramiyesinde yüzde 33,3'lük artış meydana geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle:

"Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun."

DOĞUM YARDIMINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu nedenle bayram ikramiyesinin 24 Mart haftasında yatırılması bekleniyor.