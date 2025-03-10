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 | Kübra Çelepi

Emekli bayram ikramiyesi için zam beklentisi! Emin Yılmaz kötü haberi verdi: Bayramdan sonraya kalabilir

Emekli bayram ikramiyesi için hükümetin üzerinde çalıştığı yeni rakamlar netleşmeye başladı. Masadaki senaryolara göre, 500 TL’lik bir artış 16,5 milyar TL, 1.000 TL’lik bir artış ise 34,5 milyar TL’lik ek bütçe gerektiriyor. Bayram ikramiyelerinde en güçlü ihtimalin 1.000 TL artış olduğu belirtilirken, bu durumda toplam maliyetin 133,5 milyar TL’ye çıkacağı hesaplandı. Konuyla ilgili nihai kararın, bugün yapılması beklenen Kabine toplantısında açıklanması bekleniyor. Kritik toplantı öncesi SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ikramiyeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 11:36

Emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağı belirsizliğini koruyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının zaman alabileceği ve eğer yetişmezse artış farkının bayram sonrasında ödenebileceği ihtimali yükseldi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, tüm emekliler ile gaziler, dul ve yetimler gibi özel grupların ikramiyeden yararlanacağı ifade ederek beklentilerini paylaştı. Geçen yıl 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl 4.000 TL’ye çıkması en güçlü senaryo olarak görülse de, kesin rakam bugün netleşecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ BÜTÇE ETKİSİ ANALİZİ TAMAMLANDI

TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyesi hakkında 3.500 TL veya 4.000 TL seviyesinde bir değerlendirme yapılacağına dair tahminde bulunmuştum. Şu anki göstergeler de bu rakamları işaret ediyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda bayram ikramiyesi için farklı senaryolar ele alındı ve bütçe etkisi analiz edildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIŞI İÇİN OLASI SENARYOLAR

Masada bulunan farklı artış seçeneklerine göre yapılan hesaplamalar şu şekilde:

  • 500 TL’lik artış: 16,5 milyar TL ek bütçe maliyeti
  • 750 TL’lik artış: 25 milyar TL ek bütçe maliyeti
  • 1.000 TL’lik artış: 34,5 milyar TL ek bütçe maliyeti
  • 2.000 TL’lik artış: 70,5 milyar TL ek bütçe maliyeti
  • 3.000 TL’lik artış: 99 milyar TL ek bütçe maliyeti

Bu hesaplamalar doğrultusunda, en güçlü ihtimal 1.000 TL’lik bir artış yapılması ve toplamda 133,5 milyar TL’lik bir bütçe yükü oluşturması olarak görülüyor.

KABİNE TOPLANTISINDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bugün akşam saatlerinde yapılması beklenen Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı veya yetkililer tarafından bayram ikramiyesiyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Geçmiş yıllarda üç yıl boyunca 100 TL’lik kademeli artışlar yapılmıştı. Bu yıl artış miktarının en fazla 4.000 TL’ye çıkabileceği ancak 3.500 TL’nin daha olası olduğunu söyleyebiliriz.

İKRAMİYE BAYRAMDAN ÖNCE YETİŞECEK Mİ?

Emekli bayram ikramiyeleri, normal emekli maaşları gibi TÜFE oranında altı ayda bir otomatik artmıyor. Mutlaka yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor.

Mevzuat süreci şu aşamalardan geçmek zorunda:

  1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi
  2. Meclis Genel Kurulu’nda onaylanması
  3. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması
  4. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi

Geçmiş yıllarda, bayramdan bir hafta önce ödemeler yapılmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiği için, ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Ancak şu anki takvime bakıldığında, Meclis sürecinin tamamlanmasının zor olduğu ve ikramiye artış farkı bayramdan sonra yatırılabilir.

TÜM EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Tüm emekliler bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Ancak bunun dışında;

  • Şampiyon sporcular,
  • Gaziler,
  • Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve yakınları,
  • Dul ve yetimler,
  • İş kazası sonucu gelir alan kişiler de ikramiye kapsamına giriyor.

DUL VE YETİMLER HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME ALACAK

Özellikle dul ve yetimler, hisse oranına göre ödeme alıyor.

Örneğin; Ölen kişinin eşi, maaşının %50’sini alıyorsa, bayram ikramiyesinin de %50’sini alıyor (1.500 TL).

Çocukları %25 oranında hak sahibiyse, ikramiyenin de %25’ini alıyor (750 TL).

NEFESLER TUTULDU AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2023 yılında bayram ikramiyesi 2.000 TL idi, 2024’te 3.000 TL’ye çıkarıldı. Bu yıl 1.000 TL’lik bir artış en güçlü senaryo olarak görülüyor. Ancak bütçe dengeleri ve enflasyonla mücadele politikaları göz önüne alındığında, hükümetin vereceği son karar önemli. İkramiyenin kesin rakamı bugün netleşecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı ise 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak.
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#Ekonomi
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